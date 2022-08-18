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Член ВГА Запорожской области Рогов заявил, что уровень радиации на ЗАЭС в норме

Запорожская АЭС в результате ночного обстрела Энергодара не пострадала, уровень радиации в норме, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
РИА Новости
Представитель военно-гражданской администрации Запорожской области сообщил, что обстрел со стороны ВСУ не привел к повреждениям АЭС.
Московский Комсомолец
Украинские войска в ночь на пятницу дважды обстреляли из тяжелой артиллерии Энергодар, расположенный рядом с Запорожской атомной электростанцией.
РИА Новости
"Прилётов на территорию АЭС не было. Но вся ночь ещё впереди. Никто не знает, что взбредёт в голову киевскому режиму", - приводит "РИА Новости" слова члена Главного совета ВГА Запорожской области Владимира Рогова.
Царьград

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Член ВГА Рогов: ЗАЭС в результате обстрела Энергодара не пострадала, уровень радиации нормальный
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Член ВГА Запорожской области Рогов заявил, что уровень радиации на ЗАЭС в норме
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