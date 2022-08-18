"Прилётов на территорию АЭС не было. Но вся ночь ещё впереди. Никто не знает, что взбредёт в голову киевскому режиму", - приводит "РИА Новости" слова члена Главного совета ВГА Запорожской области Владимира Рогова.
Техническая оснащённость украинской армии снизилась в десятки раз во время специальной военной операции, заявил один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда «Троя» Владимир Новиков с позывным Алабай.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили, по предварительным данным, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в районе аэродрома Бельбек в Севастополе.