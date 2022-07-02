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Член ВГА Запорожской области Рогов заявил об обстреле грузового поезда из гранатомета

В Запорожской области был обстрелян грузовой поезд.
Lenta.ru
Рогов обратил внимание на тот факт, что "террористы Зеленского делают всё, чтобы сорвать налаживание мирной жизни на освобождённой территории" и создать для местного населения невыносимые условия - на грани выживания.
Царьград
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область на юге Украины.
РИА Новости
Информации о пострадавших и последствиях обстрела нет.
Крым 24

Подробнее о событии

Член ВГА Запорожской области Рогов заявил об обстреле грузового поезда из гранатомета
Lenta.ru13:06
В ВГА Запорожской области сообщили об обстреле грузового поезда
RT на русском12:49
В Запорожской области сообщили о возможном обстреле грузового поезда из гранатомета
ТАСС12:00
Поезд с продовольствием из Крыма попал под обстрел в Запорожской области
ИА Крыминформ12:37
Член Запорожской ВГА Рогов: поезд с продуктами обстреляли из гранатомета под Мелитополем
РИА Новости12:29
Следовавший из Крыма поезд с продовольствием обстреляли в Запорожской области
Московский Комсомолец12:42
Украинские боевики обстреляли из гранатомета поезд с продовольствием под Мелитополем
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