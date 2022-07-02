Рогов обратил внимание на тот факт, что "террористы Зеленского делают всё, чтобы сорвать налаживание мирной жизни на освобождённой территории" и создать для местного населения невыносимые условия - на грани выживания.
"Заявления украинского посла являются искажением исторических фактов, преуменьшением холокоста и оскорблением памяти тех, кто был убит Бандерой и его сторонниками", — сообщила дипмиссия в соцсети Twitter.
"Если сахалинский проект, поставлявший газ в Японию по конкурентоспособным ценам, находится в состоянии неопределенности, то спотовые цены рискуют вырасти еще больше, что может даже вызвать панику на рынке", - приводит издание слова аналитика японского Института экономики энергетики Хироси Хашимото.