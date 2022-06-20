Будьте в Плюсе

Член ВГА Запорожской области Рогов заявил о гибели 57 офицеров ВСУ после удара «Калибрами»

В результате точного удара ракетами «Калибр» по одному из пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области были уничтожены более 50 высших украинских офицеров, отвечающих на южное направление.
Lenta.ru
Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что, по уточнённым данным, в результате ракетного удара по пункту управления ВСУ в районе села Широкая Дача были уничтожены «57 офицеров высшего звена».
RT на русском
«Паника колоссальная, знаю, что происходит изнутри. По уточненным данным, «откалибровали» 57 человек, по крайней мере, на данный момент известно о 57 офицерах высшего звена — генералы, несколько полковников, подполковников и так далее», — уточнил он.
Известия
По данным ведомства, удар был нанесён во время проведения рабочего совещания командного состава оперативно-стратегической группировки украинских войск «Александрия».
RT на русском

Подробнее о событии

Член Запорожской ВГА Рогов: 57 офицеров ВСУ было уничтожено «Калибрами»
РЕН ТВ07:19
В ВГА Запорожской области заявили о гибели 57 офицеров ВСУ в результате удара «Калибрами»
RT на русском05:11
57 высокопоставленных офицеров ВСУ были ликвидированы 19 июня после ракетного удара
News.ru05:20
Член совета ВГА Запорожской области Рогов рассказал о гибели 57 офицеров ВСУ после удара «Калибрами»
Banki Loans06:16
Власти Запорожской области заявили о ликвидации 57 офицеров ВСУ ударом «Калибра»
Московский Комсомолец05:53
Член ВГА Запорожской области Рогов заявил о гибели 57 офицеров ВСУ после удара «Калибрами»
Lenta.ru05:06
Член Запорожской ВГА Рогов: «Калибры» уничтожили 57 офицеров ВСУ под Днепропетровском
РИА Новости05:01

Интересное

Народный артист СССР Регимантас Адомайтис умер в Литве на 86-м году жизни

Литовский актер, Народный артист СССР Регимантас Адомайтис скончался на 86-м году жизни, сообщает портал LRT (Литовское радио и телевидение).
РИА Новости07:28

Депутат ГД Шеремет анонсировал ответные удары после атаки ВСУ на буровые установки

Атака на буровые платформы «Черноморнефтегаза» развязала России руки, в ближайшее время последуют ответные удары по центрам принятия решений.
Lenta.ru08:13

Финляндия откроет границу для российских туристов с 30 июня

Власти Финляндии откроют границу для российских туристов с 30 июня. Об этом сообщает РИА Новости.
Lenta.ru08:52

Российские военные нанесли удар «Ониксом» по аэродрому в Одесской области

Удар был нанесен высокоточной ракетой «Оникс» с помощью берегового ракетного комплекса «Бастион».
РБК05:47

Аксенов: на буровых платформах «Черноморнефтегаза» во время удара находились 109 человек

Об ударах по буровым платформам компании «Черноморнефтегаз» Аксенов сообщил ранее в понедельник.
РБК07:43

Сын Жириновского Игорь Лебедев опроверг слухи о конфликте с отцом

Сын Жириновского Игорь Лебедев заявил kp.ru, что у него не было конфликта с отцом.
Газета.Ru08:28

Курс доллара опустился ниже 55,5 рублей впервые с июля 2015

Американская валюта торгуется на таком уровне впервые с 3 июня 2015 года. Курс евро показывает снижение на 71 коп. или 1,2% — до 58,155 руб.
Коммерсантъ08:50

Bloomberg: Путин через поздравление лидеру Китая Си Цзиньпину направил послание Западу

Президент России Владимир Путин специально выбрал день рождения лидера Китая Си Цзиньпина для переговоров с ним: тем самым он зашифровал послание для западных стран, считает профессор государственного управления в колледже Клермонт Маккенна Минсин Пей.
Lenta.ru07:28

Борису Джонсону сделали операцию под общим наркозом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перенес плановую операцию на пазухах носа под общим наркозом в лондонской больнице.
Газета.Ru08:49