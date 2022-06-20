В результате точного удара ракетами «Калибр» по одному из пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области были уничтожены более 50 высших украинских офицеров, отвечающих на южное направление.
Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что, по уточнённым данным, в результате ракетного удара по пункту управления ВСУ в районе села Широкая Дача были уничтожены «57 офицеров высшего звена».
«Паника колоссальная, знаю, что происходит изнутри. По уточненным данным, «откалибровали» 57 человек, по крайней мере, на данный момент известно о 57 офицерах высшего звена — генералы, несколько полковников, подполковников и так далее», — уточнил он.
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