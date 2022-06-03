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Член ВГА Запорожской области Рогов заявил о нейтрализации группы украинских диверсантов

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в регионе нейтрализовали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), передает РИА Новости.
Lenta.ru
Рогов отметил, что оказавшие сопротивление при задержании члены ДРГ были ликвидированы.
REGNUM
"Сейчас ведутся следственные действия", — подчеркнул Рогов.
РИА Новости
В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
РИА Новости

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Член ВГА Запорожской области Рогов заявил о нейтрализации группы украинских диверсантов
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