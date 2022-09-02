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Член ГСА Запорожья Рогов сообщил о продолжении обстрела Энергодара со стороны ВСУ

Обстрел Энергодара украинскими войсками продолжается, были слышны еще около двух десятков взрывов, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
РИА Новости
По данным Рогова, только за последние два часа в районе станции зафиксированы четыре прилета снарядом тяжелого калибра.
ИА Красная Весна
Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию ЗАЭС днем 1 сентября.
Известия
Обстрелы станции участились в начале августа.
Ведомости

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