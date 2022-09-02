В Каховском водохранилище — из района Каменского и Степногорска — вниз по течению Днепра выдвинулись не менее двух десятков быстроходных лодок с большим количеством вооруженных людей, заявил в Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Бывший замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины, бывший замкомандующего Силами специальных операций Украины генерал-майор Сергей Кривонос в интервью с интернет-изданием UMN заявил, что потери Украины с февраля достигают «сотен тысяч погибших».