В Каховском водохранилище — из района Каменского и Степногорска — вниз по течению Днепра выдвинулись не менее двух десятков быстроходных лодок с большим количеством вооруженных людей, заявил в Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.