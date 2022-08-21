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Член ВГА Запорожья заявил, что киевский режим способен применить биооружие

Киевский режим способен применить на освобожденных Россией территориях бактериологическое оружие, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
РИА Новости
Киевский режим может применить биологическое оружие на освобожденных российскими войсками территориях.
Комсомольская правда
Рогов также считает, что «к ядерному и химическому терроризму может добавиться использование бактериологического оружия».
Московский Комсомолец
Рогов уточнил, что в западной прессе ранее даже были публикации о подготовке жителей европейских стран к тому, что "с территории Украины может прийти какая-то зараза".
ТАСС

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Член ВГА Запорожья Рогов: Киев может перейти к бактериологическим провокациям и террору
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