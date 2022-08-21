Украинские призывники бегут с подконтрольной Киеву территории в Мелитополь, чтобы оттуда, заплатив тысячи долларов перевозчикам, попасть в Россию и скрыться от службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ).
Российские войска применяют новейшее вооружение — самолёт Су-57 и гиперзвуковую ракету "Кинжал" во время военной операции на Украине, последняя применялась трижды и показала блестящие характеристики, заявил министр обороны Сергей Шойгу в эфире телеканала "Россия-1".
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.