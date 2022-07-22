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Член Запорожской ВГА Рогов: ЕС седьмым пакетом санкций признал регион частью России

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов выразил
 мнение, что документом о седьмом пакете санкций Евросоюза против РФ, опубликованном в официальном журнале ЕС, Европа по сути признала территорию Запорожья частью России.
РИА Новости
Евросоюз ранее в четверг опубликовал документ в Официальном журнале ЕС, в котором перечислены лица и организации, включенные в новый санкционный список.
РИА Новости
«Достаточно прочитать формулировку, касающуюся моей скромной персоны: "Так называемый представитель главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области"», - написал Рогов в Telegram.
Аргументы и Факты
21 июля Евросоюз принял седьмой пакет антироссийских санкций.
URA.Ru

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