Киевские власти начали "охоту" в Запорожской области за бюллетенями по голосованию за вхождение в состав России, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
КНДР законодательно зафиксировала, что является ядерным государством, правом на любые решения касательно ядерного оружия единолично обладает лидер страны Ким Чен Ын, передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи.
На сайте издания ctnews проинформировали о том, что сестра Жанны Фриске Наталья поделилась со своими подписчиками фотографией подросшей дочери Луны. ctnews.ru Мама девочки рассказала, что малышке уже исполнилось пять месяцев, а она не понимает, как так быстро летит время.
"Проектом постановления для лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, предусмотрен запрет пересечения дороги по пешеходным переходам, в том числе нерегулируемым", — указывается в ответе первого замминистра Андрея Костюка депутату.