На сайте издания ctnews проинформировали о том, что сестра Жанны Фриске Наталья поделилась со своими подписчиками фотографией подросшей дочери Луны. ctnews.ru Мама девочки рассказала, что малышке уже исполнилось пять месяцев, а она не понимает, как так быстро летит время.