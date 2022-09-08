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Член администрации Запорожской области Рогов: Киевский режим начал «охоту» за бюллетенями

Киевские власти начали "охоту" в Запорожской области за бюллетенями по голосованию за вхождение в состав России, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
РИА Новости
Представитель Запорожской области добавил, что бюллетени пока не утверждены и не распечатаны.
Lenta.ru
Они это делают, стремясь вызвать гуманитарный кризис, заключил Рогов.
Lenta.ru
Согласно исследованию, около 70% населения поддерживают вхождение региона в состав РФ.
ФАН

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Рогов: Киевский режим «начал охоту» за бюллетенями в Запорожской области
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Член администрации Запорожской области Рогов: Киевский режим начал «охоту» за бюллетенями
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