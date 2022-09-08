Киевские власти начали "охоту" в Запорожской области за бюллетенями по голосованию за вхождение в состав России, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
В ноябре прошлого года компания Suzuki представила преобразившийся кроссовер S-Cross (в России дореформенный кросс зовется SX4): такая «пятидверка» была объявлена моделью следующего поколения, хотя на деле это рестайлинговый SUV на прежней платформе.
Военные Украины обстреляли Успенский Николо-Васильевский монастырь Донецкой епархии в селе Никольское Волновахского района, есть погибшие среди насельников и насельниц, а также среди беженцев, укрывавшихся в монастыре, сообщается в четверг на сайте Русской православной церкви.