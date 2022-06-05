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Член администрации Запорожской области Рогов предложил переименовать Украину в УГИЛ

Украине следует сменить название на УГИЛ, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
РИА Новости
"Украину нужно переименовать в УГИЛ — Украинское государство Ивано-Франковска и Львова", — сказал он.
РИА Новости
В марте российские военные взяли под контроль всю Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области.
РИА Новости
24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.
Известия

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В администрации Запорожской области предложили переименовать Украину в УГИЛ
Pravda.Ru01:38
Представитель Запорожской области Рогов предложил переименовать Украину в УГИЛ
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