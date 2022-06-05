ИзвестияЧлен администрации Запорожской области Рогов предложил переименовать Украину в УГИЛУкраине следует сменить название на УГИЛ, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.РИА Новости"Украину нужно переименовать в УГИЛ — Украинское государство Ивано-Франковска и Львова", — сказал он.РИА НовостиВ марте российские военные взяли под контроль всю Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области.РИА Новости24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.ИзвестияЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияУралинформбюроВечерняя МоскваНародные новостиАбзацPravda.RuЦарьградНациональная служба новостейРБКГазета.RuDiscover24Телеканал 360°Первое Студенческое агентствоКомсомольская правдаСлово и ДелоПолитическая ЭкспертизаLife.ruГлавный региональныйREGNUMПодробнее о событииВ администрации Запорожской области предложили переименовать Украину в УГИЛPravda.Ru01:38Представитель Запорожской области Рогов предложил переименовать Украину в УГИЛРИА Новости01:02Самое цитируемоеПереименовать Украину в УГИЛ предложили в ЗапорожьеМосковский Комсомолец02:11В Запорожской области заявили, что Украину надо переименовать в УГИЛГазета.Ru02:10В администрации Запорожья предложили переименовать Украину в УГИЛКомсомольская правда01:55В администрации Запорожской области предложили переименовать Украину в УГИЛREGNUM03:18Представитель ВГА Запорожской области Рогов предложил переименовать Украину в УГИЛLenta.ru01:21Показать ещёОценить1,8KПоделиться