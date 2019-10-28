Член палаты представителей США от демократов Кэти Хилл подала в отставку после получившего огласку сексуального скандала с ее участием, передает ТАСС. Хилл обвинили в интимной связи с ее сотрудником.

Член конгресса США подала в отставку после сексуального скандала

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