26 января 2022 года Nord Stream 2 AG объявила об учреждении германской дочерней структуры Gas for Europe GmbH, которая станет оператором участка газопровода в ФРГ в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с законом страны.
В ЕС обещают следить за развитием ситуации вокруг закрытия корпункта Deutsche Welle в России, а также считают такое решение необоснованным, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в пятницу обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой передать на федеральный уровень уголовное дело в отношении Заремы Мусаевой, супруги бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева.
По словам Голиковой, показатель коллективного иммунитета к COVID-19 заметно снизился в семи субъектах страны: Москве и Подмосковье, Чечне, Севастополе, Ненецком автономном округе, а также Белгородской и Ивановской областях.