Будьте в Плюсе

Член набсовета немецкой дочки Nord Stream 2 Д. Халлер отказался от участия в совете

Член наблюдательного совета немецкой дочки Nord Stream 2 AG - Gas for Europe GmbH (G4E, г. Шверин, Германия) - бывший дипломат Дитер Халлер отказался от участия в совете.
Neftegaz.ru
Мандаты получили Михаэль Файст, ранее руководивший компанией enercity AG, и Вольфганг Петерс — управляющий директор The Gas Value Chain Company GmbH.
ИА Красная Весна
В ходе следующего заседания планируется избрать председателя наблюдательного совета.
ИА Красная Весна
26 января 2022 года Nord Stream 2 AG объявила об учреждении германской дочерней структуры Gas for Europe GmbH, которая станет оператором участка газопровода в ФРГ в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с законом страны.
ТАСС

Подробнее о событии

Член набсовета немецкой дочки Nord Stream 2 Д. Халлер отказался от участия в совете
Neftegaz.ru08:30
Бывший немецкий дипломат отказался от участия в совете Nord Stream 2 AG
ИА Красная Весна08:07
Дитер Халлер покинул набсовет компании, созданной для участка «Северного потока - 2» в ФРГ
ПРАЙМ07:24
Из наблюдательного совета «дочки» Nord Stream 2 вышел экс-дипломат Дитер Халлер
Expert.ru07:46
Экс-дипломат ФРГ оставил работу в «дочке» Nord Stream 2 AG после запрета от МИДа
Интерфакс07:25
Дитер Халлер отказался от членства в наблюдательном совете Gas for Europe GmnH
RuNews24.ru07:47
Член набсовета немецкой «дочки» Nord Stream 2 Дитер Халлер отказался от участия в совете
ТАСС06:48

Интересное

Губерниев поругался с украинским журналистом в Пекине

Российский комментатор Дмитрий Губерниев поругался с украинским журналистом на Олимпийских играх в Пекине, видео произошедшего оказалось в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости05:22

В Полтаве демонтировали монумент полководцу Александру Суворову из-за советской пропаганды

В Полтаве снесли памятник полководцу Александру Суворову. Об этом пишет "Страна.ua".
РИА Новости07:37

Герхард Шредер выдвинут в совет директоров «Газпрома»

Бывший канцлер Германии, председатель комитета акционеров компании Nord Stream AG Герхард Шредер выдвинут в совет директоров "Газпрома" для переизбрания на годовом собрании, сообщила компания.
Интерфакс07:14

DPA назвало экс-премьера Терезу Мэй и Федерику Могерини кандидатами на пост генсека НАТО

Кандидатами на пост генсека Североатлантического альянса стали бывший премьер-министр Британии Тереза Мэй, а также премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Lenta.ru07:47

Представитель ЕС Стано назвал решение России закрыть корпункт DW необоснованным

В ЕС обещают следить за развитием ситуации вокруг закрытия корпункта Deutsche Welle в России, а также считают такое решение необоснованным, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.
РИА Новости07:18

Глава СПЧ попросил передать дело Заремы Мусаевой из Чечни на федеральный уровень

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в пятницу обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой передать на федеральный уровень уголовное дело в отношении Заремы Мусаевой, супруги бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева.
ТАСС08:26

Голикова заявила о снижении коллективного иммунитета к COVID-19 в семи регионах России

По словам Голиковой, показатель коллективного иммунитета к COVID-19 заметно снизился в семи субъектах страны: Москве и Подмосковье, Чечне, Севастополе, Ненецком автономном округе, а также Белгородской и Ивановской областях.
Lenta.ru08:17

Сергей Шнуров объяснил выход клипа «Шмарофон» раздражением из-за поведения Ксении Собчак

Лидер группы «Ленинград» связал выход клипа «Шмарофон» со своим раздражением из-за поведения ведущей.
Lenta.ru05:49

Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о международных отношениях и устойчивом развитии

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в Пекине подписали совместное заявление, провозглашающее переход международных отношений в новую эпоху.
Lenta.ru04:11

Лыжник Сергей Устюгов пропустит скиатлон на Олимпийских играх в Пекине

Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов не выйдет на старт скиатлона в воскресенье. Его заменит Артем Мальцев.
Спорт-Экспресс04:36