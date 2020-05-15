Чешская Республика на своей территории должным образом и ответственно заботится о 4224 воинских захоронениях и памятниках советским воинам, погибшим при освобождении Чехословакии в 1945 году – Вы, наверное, хорошо знаете, какое возмущение в России вызвал снос пражского памятника маршалу Ивану Степановичу Коневу, который руководил операцией по освобождению чешской столицы от фашистских оккупантов.

с чего всё началось

Первый заместитель председателя палаты депутатов парламента Чехии, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип назвал коварным и варварским поступком снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, демонтаж которого произошел в начале апреля.

Футбол Первая победа советского клуба в еврокубке. Киев вошел в историю 35 лет назад киевское «Динамо» выиграло первый в отечественной истории еврокубок, победив в финале Кубка кубков «Ференцварош» — 3:0. Дубль оформил Владимир Онищенко, еще один мяч записал на свой счет Олег Блохин.

Игры Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Серверы онлайн-магазина Еріс Games Store не справились с резким ростом трафика, который возник после того как игра Grand Theft Auto (GTA) V временно стала бесплатной. 649

Экономика В Самарской области увеличили прожиточный минимум По итогам четвертого квартала 2019 года прожиточный минимум в Самарской области составлял 10 148 рублей. 6

Здоровье Забайкальский край занял второе место в ДФО по приросту больных коронавирусом В ИЦК отметили, что по Дальневосточному федеральному округу подтверждённые случаи коронавирусной инфекции увеличились в 1,5 раза, тогда как в целом по России этот показатель составляет 1,4. Напомним, по состоянию на 14 мая, в Забайкальском крае было выявлено 454 лабораторно подтверждённых случая заражения.

Общество Собянин указал на отсутствие предписаний носить маску на улице Ношение масок и перчаток на улице в Москве не является обязательным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1». 452

Политика Производство F-35 оказалось под угрозой из-за С-400 Серийному производству американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II угрожают проблемы с поставками комплектующих из Турции, которая после покупки российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» была исключена из программы создания данных самолетов, сообщает Breaking Defense. 2

Общество Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии. 1,3K

Политика Белорусы, казахстанцы и украинцы просят посольство России помочь с выездом из США Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство в США за содействием в выезде в РФ для воссоединения с семьями.

Общество Минздрав назвал регион Сибири, наиболее нуждающийся в средствах защиты Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, в каких регионах России наиболее острая нехватка средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом, сообщает РИА Новости. 1

Происшествия На Курильских островах впервые обнаружили коронавирус Власти Южно-Курильского городского округа ввели режим ЧС на территории острова Шикотан (южные Курилы, Сахалинская область) в связи с выявлением там первого заражения коронавирусной инфекцией. 1

Общество В российских школах задумали отменить общие перемены Среди прочего рекомендуется закрепить одно помещение за каждым классом и составить график уроков и перемен для каждой группы таким образом, чтобы учащиеся из разных классов как можно меньше пересекались. 2,5K

Общество Высадивших деревья в Екатеринбурге проверят на экстремизм Власти Екатеринбурга попросили МВД и ФСБ проверить действия местных жителей, высадивших без согласования деревья в парке на территории Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС). 51

Общество Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа. 95

Экономика Российские компании раскрыли крайние меры при кризисе Главы российских компаний считают сокращение персонала и неоплачиваемые отпуска крайними мерами во время эпидемии коронавируса. 1

Наука «Татуировка» с пользой для мозга Франческо Греко - руководитель исследований Прорыв ненадолго утолил исследовательскую жажду ученых.

Футбол Юрий Семин покинет пост главного тренера «Локомотива» Юрий Семин покинет пост главного тренера московского "Локомотива" в связи с окончанием срока контракта, сообщается на сайте футбольного клуба.

Общество В Ульяновской области смягчат режим самоизоляции после 16 мая Режим самоизоляции в Ульяновской области с 16 мая будет носить рекомендательный характер для всех, кроме людей из группы риска, сообщил в четверг губернатор Сергей Морозов. 6

Здоровье В Париже зафиксировали вспышку синдрома Кавасаки у детей «Текущая вспышка синдрома Кавасаки в Париже может быть связана с SARS-CoV-2 и демонстрирует необычно высокий процент детей африканского происхождения с желудочно-кишечными проблемами», — говорится в исследовании.