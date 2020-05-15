Политика

ИзвестияИзвестияЧлен парламента Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу в Праге

Первый заместитель председателя палаты депутатов парламента Чехии, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип назвал коварным и варварским поступком снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, демонтаж которого произошел в начале апреля.
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с чего всё началось

Войтех Филип: Большинство граждан Чешской Республики вот уже 75 лет испытывают чувство благодарности к Красной Армии

Чешская Республика на своей территории должным образом и ответственно заботится о 4224 воинских захоронениях и памятниках советским воинам, погибшим при освобождении Чехословакии в 1945 году – Вы, наверное, хорошо знаете, какое возмущение в России вызвал снос пражского памятника маршалу Ивану Степановичу Коневу, который руководил операцией по освобождению чешской столицы от фашистских оккупантов.
Красная звезда17:00

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В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу

Российская газета22:07

Чешский политик назвал варварством снос памятника Коневу

Lenta.ru20:46

Чешский депутат назвал отвратительным и циничным снос памятника Коневу

РИА Новости17:15

Коммунисты Чехии просят вернуть памятник Коневу на прежнее место

Московский Комсомолец19:05

Чешские коммунисты призвали власти вернуть памятник Коневу на прежнее место

ТАСС17:55

Член парламента Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу в Праге

Известия19:00

Чешский депутат назвал варварством снос памятника Коневу

ИА Красная Весна17:55
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Армия и оружие

Полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant засняли на видео

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Здоровье

Симоньян сравнила подходы к лечению коронавируса в России и США

В качестве примера главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT рассмотрела подходы к лечению коронавирусной инфекции.
Российская газета 21:40
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Экономика

Неожиданные итоги самоизоляции: сотрудников малых и средних предприятий стало больше

Увеличение общего числа работников произошло у всех категорий субъектов МСП: микропредприятий (до 15 работающих); малых предприятий (до 100 работающих) и средних предприятий (от 101 до 250 работающих).
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Общество

В России повторно проведут авиационную часть празднования Дня Победы

В России вновь проведут воздушную часть парада Победы, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны.
РИА Новости 19:43
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Политика

Застрявшие в США иностранцы попросили помощи у России

Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обратились в российское посольство в США за содействием в выезде в Россию.
Lenta.ru 22:54
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Происшествия

На Курильских островах впервые обнаружили коронавирус

Власти Южно-Курильского городского округа ввели режим ЧС на территории острова Шикотан (южные Курилы, Сахалинская область) в связи с выявлением там первого заражения коронавирусной инфекцией.
ТАСС 21:34
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Армия и оружие

Арестович рассказал об оперативном центре ВМСУ и интересах НАТО

В эфире одного из украинских телевизионных каналов Арестович отметил, что возведение этого военного штаба якобы напрямую связано с зоной интересов НАТО в Черном и Азовском море.
NewInform 14:05
Политика

Поклонская ответила назвавшему ее символом предательства Гордону

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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран

Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
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Здоровье

В Бурятии Кижингинский район закрыли на двухнедельный карантин

Кижингинский район полностью закрывают на карантин на 14 дней.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 08:30
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Трусова объяснила переход к Плющенко

Газета.Ru 15:31
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Политика

Захарова возмутилась статьей Bloomberg о коронавирусе в России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Facebook подвергла критике публикацию Bloomberg под названием "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских".
Газета.Ru 17:49
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Общество

Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
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Кино

На экраны выйдет седьмой сезон сериала «Мосгаз: Катран»

Ревизор.ру 13:05
Экономика

Женщины обошли мужчин по росту благосостояния

За последние четыре года женщины обошли мужчин по росту благосостояния, следует из исследования BCG (ранее Boston Consulting Group) «Как женщины распорядятся своим капиталом в следующем десятилетии», с которым ознакомился РБК.
РБК 17:01
Политика

NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России

Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России.
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Эмин Агаларов расстается с женой

Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
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Политика

Украина столкнулась с угрозой дефицита воды

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита.
Известия вчера в 16:06
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Культура

Завершился прием заявок на участие в конкурсе на премию «Русский детектив»

Завершился прием заявок на участие в конкурсе на премию «Русский детектив» - новой премии в области детективной и остросюжетной литературы и кино.
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Софи Тернер засветила большой беременный живот

Фоторепортеры сделали снимки, которые на все 100% подтверждают, что Тернер находится в положении - у нее уже невооружённым глазом заметен большой беременный живот.
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Власти Москвы купили ООО «КИТ» — крупнейшего производителя медицинских масок в России, сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.
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Дальнобойщики начали забастовку на границе с Китаем

Сегодня на российско-китайской границе началась забастовка российских дальнобойщиков из-за сокращения пропускной способности на автомобильных переходах с китайской стороны до десяти машин в сутки.
РБК 09:20
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Общество

Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу

Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
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В Ульяновской области смягчат режим самоизоляции после 16 мая

Режим самоизоляции в Ульяновской области с 16 мая будет носить рекомендательный характер для всех, кроме людей из группы риска, сообщил в четверг губернатор Сергей Морозов.
РИА Новости 15:17
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Общество

Депутаты предлагают вернуть прежний пенсионный возраст

Депутаты петербургского парламента подготовили законопроект о возвращении прежнего возраста выхода на пенсию.
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Экономика

Мишустин рассказал о новом пакете помощи гражданам и экономике

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что предложенный президентом в ходе обращения 11 мая пакет мер поддержки граждан и экономики страны был разработан при участии правительства.
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Космос

Астрономы находят регулярные ритмы у пульсирующих звезд

Слушая бьющиеся сердца звезд, астрономы впервые определили ритм жизни для класса звездных объектов, который до сих пор озадачивал ученых.
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Космос

Россия разработает новую программу изучения Венеры

Новая программа по исследованию Венеры, включающая отправку минимум трех научных аппаратов, будет разработана в России, основные ее этапы представят в 2021 году.
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Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе

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Энергетика

Крупнейшая нефтяная компания Калифорнии оказалась на грани банкротства

California Resources предупреждает инвесторов о возможности банкротства из-за обвала цен на нефть.
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