Политика
ИзвестияЧлен парламента Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу в Праге
Первый заместитель председателя палаты депутатов парламента Чехии, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип назвал коварным и варварским поступком снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, демонтаж которого произошел в начале апреля.
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с чего всё началось
Войтех Филип: Большинство граждан Чешской Республики вот уже 75 лет испытывают чувство благодарности к Красной Армии
Чешская Республика на своей территории должным образом и ответственно заботится о 4224 воинских захоронениях и памятниках советским воинам, погибшим при освобождении Чехословакии в 1945 году – Вы, наверное, хорошо знаете, какое возмущение в России вызвал снос пражского памятника маршалу Ивану Степановичу Коневу, который руководил операцией по освобождению чешской столицы от фашистских оккупантов.Красная звезда17:00
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Армия и оружие
Полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant засняли на видео
Сайт интересных новостей 15:00
Здоровье
Симоньян сравнила подходы к лечению коронавируса в России и США
В качестве примера главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT рассмотрела подходы к лечению коронавирусной инфекции.
Российская газета 21:40
Экономика
Неожиданные итоги самоизоляции: сотрудников малых и средних предприятий стало больше
Увеличение общего числа работников произошло у всех категорий субъектов МСП: микропредприятий (до 15 работающих); малых предприятий (до 100 работающих) и средних предприятий (от 101 до 250 работающих).
CRN/RE 12 мая в 08:43
Общество
В России повторно проведут авиационную часть празднования Дня Победы
В России вновь проведут воздушную часть парада Победы, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны.
РИА Новости 19:43
Политика
Застрявшие в США иностранцы попросили помощи у России
Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обратились в российское посольство в США за содействием в выезде в Россию.
Lenta.ru 22:54
Происшествия
На Курильских островах впервые обнаружили коронавирус
Власти Южно-Курильского городского округа ввели режим ЧС на территории острова Шикотан (южные Курилы, Сахалинская область) в связи с выявлением там первого заражения коронавирусной инфекцией.
ТАСС 21:34
Армия и оружие
Арестович рассказал об оперативном центре ВМСУ и интересах НАТО
В эфире одного из украинских телевизионных каналов Арестович отметил, что возведение этого военного штаба якобы напрямую связано с зоной интересов НАТО в Черном и Азовском море.
NewInform 14:05
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран
Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
Здоровье
В Бурятии Кижингинский район закрыли на двухнедельный карантин
Кижингинский район полностью закрывают на карантин на 14 дней.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 08:30
Фигурное катание
Трусова объяснила переход к Плющенко
Газета.Ru 15:31
Политика
Захарова возмутилась статьей Bloomberg о коронавирусе в России
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Facebook подвергла критике публикацию Bloomberg под названием "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских".
Газета.Ru 17:49
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
Кино
На экраны выйдет седьмой сезон сериала «Мосгаз: Катран»
Ревизор.ру 13:05
Экономика
Женщины обошли мужчин по росту благосостояния
За последние четыре года женщины обошли мужчин по росту благосостояния, следует из исследования BCG (ранее Boston Consulting Group) «Как женщины распорядятся своим капиталом в следующем десятилетии», с которым ознакомился РБК.
РБК 17:01
Политика
NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России
Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России.
Газета.Ru 01:49
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru вчера в 12:32
Политика
Украина столкнулась с угрозой дефицита воды
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита.
Известия вчера в 16:06
Культура
Завершился прием заявок на участие в конкурсе на премию «Русский детектив»
Завершился прием заявок на участие в конкурсе на премию «Русский детектив» - новой премии в области детективной и остросюжетной литературы и кино.
Эхо Москвы 23:08
Шоу-бизнес
Софи Тернер засветила большой беременный живот
Фоторепортеры сделали снимки, которые на все 100% подтверждают, что Тернер находится в положении - у нее уже невооружённым глазом заметен большой беременный живот.
Bimru.ru 04:39
Общество
Москва купила крупнейшего производителя масок в России
Власти Москвы купили ООО «КИТ» — крупнейшего производителя медицинских масок в России, сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.
Коммерсантъ 19:26
Общество
Дальнобойщики начали забастовку на границе с Китаем
Сегодня на российско-китайской границе началась забастовка российских дальнобойщиков из-за сокращения пропускной способности на автомобильных переходах с китайской стороны до десяти машин в сутки.
РБК 09:20
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
Общество
В Ульяновской области смягчат режим самоизоляции после 16 мая
Режим самоизоляции в Ульяновской области с 16 мая будет носить рекомендательный характер для всех, кроме людей из группы риска, сообщил в четверг губернатор Сергей Морозов.
РИА Новости 15:17
Общество
Депутаты предлагают вернуть прежний пенсионный возраст
Депутаты петербургского парламента подготовили законопроект о возвращении прежнего возраста выхода на пенсию.
Росбалт 06:03
Экономика
Мишустин рассказал о новом пакете помощи гражданам и экономике
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что предложенный президентом в ходе обращения 11 мая пакет мер поддержки граждан и экономики страны был разработан при участии правительства.
RT на русском вчера в 05:48
Космос
Астрономы находят регулярные ритмы у пульсирующих звезд
Слушая бьющиеся сердца звезд, астрономы впервые определили ритм жизни для класса звездных объектов, который до сих пор озадачивал ученых.
AstroNews.ru 19:44
Космос
Россия разработает новую программу изучения Венеры
Новая программа по исследованию Венеры, включающая отправку минимум трех научных аппаратов, будет разработана в России, основные ее этапы представят в 2021 году.
ТАСС 20:00
Энергетика
Крупнейшая нефтяная компания Калифорнии оказалась на грани банкротства
California Resources предупреждает инвесторов о возможности банкротства из-за обвала цен на нефть.
Profinance.ru 12 мая в 05:35