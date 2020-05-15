Чешская Республика на своей территории должным образом и ответственно заботится о 4224 воинских захоронениях и памятниках советским воинам, погибшим при освобождении Чехословакии в 1945 году – Вы, наверное, хорошо знаете, какое возмущение в России вызвал снос пражского памятника маршалу Ивану Степановичу Коневу, который руководил операцией по освобождению чешской столицы от фашистских оккупантов.

с чего всё началось

Первый заместитель председателя палаты депутатов парламента Чехии, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип назвал коварным и варварским поступком снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, демонтаж которого произошел в начале апреля.

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