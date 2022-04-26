Будьте в Плюсе

Член правительства Польши Наимский заявил об отказе Варшавы платить за газ в рублях

Польша не будет платить за российский газ в рублях, заявил уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
РИА Новости
"Рассматриваются все возможности и риски, мы к ним готовы", — сказал он.
РИА Новости
Президент России Владимир Путин поручил перевести платежи за газ в рубли для недружественных стран 23 марта.
РБК
«Что касается оплаты в рублях, то у нас есть решение, которое позволит не нарушать какие-либо санкции, но в то же время обеспечит поставки газа в Венгрию», — сообщил Сийярто в перерыве встречи министров иностранных дел стран Евросоюза в Люксембурге.
Международная жизнь

Подробнее о событии

Член правительства Польши Наимский заявил об отказе Варшавы платить Москве за газ в рублях
Lenta.ru09:00
Член правительства Польши Наимский заявил об отказе Варшавы платить за газ в рублях
РИА Новости06:08
Самое цитируемое
Власти Польши заявили об отказе платить за российский газ в рублях
RT на русском07:02
Польша не будет платить за российский газ в рублях
ТАСС06:08
Правительство Польши заявило об отказе платить за российский газ в рублях
Комсомольская правда06:27
Польша не будет платить за газ России в рублях
URA.Ru06:26
Правительство Польши отказалось платить за российский газ в рублях
Известия06:54

Интересное

Минобороны обвинило Лондон в провоцировании Украины на удары по России

Прямое провоцирование Украины со стороны Великобритании на нанесение ударов по России в случае реализации атаки приведет к пропорциональному ответу, заявили в Минобороны России.
РБК10:49

При стрельбе в детском саду под Ульяновском погибли 5-летний мальчик и 6-летняя девочка

В Ульяновской области во время стрельбы в детском саду «Рябинка» в поселке Вешкайма погибли пятилетний мальчик и шестилетняя девочка.
Lenta.ru06:30

Onet: Россия приостановила поставки газа в Польшу в рамках Ямальского контракта

Россия остановила поставки природного газа в Польшу, сообщает польское издание «Онет».
Lenta.ru10:49

Глава МИД России Лавров заявил о наступлении момента истины для ООН и мирового сообщества

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о наступлении момента истины в международных отношениях.
Lenta.ru08:20

Среднемесячная зарплата в России составила на конец марта 56,5 тыс. рублей

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в России осталась без изменений по итогам первого квартала и составила 56 545 руб. на конец марта.
ТАСС07:45

Патрушев заявил о распаде Украины на несколько государств из-за политики Запада

Итогом нынешней политики Запада и киевских властей может стать только распад Украины на несколько государств.
Lenta.ru09:08

Путин заявил о более низких результатах сборной на ОИ, чем планировалось

Президент России Владимир Путин прокомментировал итоги выступления отечественных спортсменов на Олимпийских играх в Пекине.
Газета.Ru11:36

В Москве фигуранта дела о покушении на Соловьева Стрижакова отправили в СИЗО до 25 июня

Басманный суд Москвы арестовал одного из фигурантов дела о покушении на тележурналиста Владимира Соловьева.
Lenta.ru11:57

Минюст США поддержит идею использовать арестованные активы России в пользу Украины

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.
РИА Новости10:47

Глава Минюста Польши Зебро предложил приостановить взносы республики в бюджет Евросоюза

Министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро предлагает приостановить перечисление взносов республики в бюджет Европейского союза из-за больших затрат на помощь Украине.
РИА Новости10:30