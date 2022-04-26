«Что касается оплаты в рублях, то у нас есть решение, которое позволит не нарушать какие-либо санкции, но в то же время обеспечит поставки газа в Венгрию», — сообщил Сийярто в перерыве встречи министров иностранных дел стран Евросоюза в Люксембурге.