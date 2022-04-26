РИА НовостиЧлен правительства Польши Наимский заявил об отказе Варшавы платить за газ в рубляхПольша не будет платить за российский газ в рублях, заявил уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.РИА Новости"Рассматриваются все возможности и риски, мы к ним готовы", — сказал он.РИА НовостиПрезидент России Владимир Путин поручил перевести платежи за газ в рубли для недружественных стран 23 марта.РБК«Что касается оплаты в рублях, то у нас есть решение, которое позволит не нарушать какие-либо санкции, но в то же время обеспечит поставки газа в Венгрию», — сообщил Сийярто в перерыве встречи министров иностранных дел стран Евросоюза в Люксембурге.Международная жизньЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowДума ТВInfinicaLife.ruРЕН ТВИзвестияЦарьградГазета.RuНовые ИзвестияМолваЦентральная Служба НовостейВечерняя МоскваГлагоLRB НовостиПятый каналRT на русскомiReactorПодробнее о событииЧлен правительства Польши Наимский заявил об отказе Варшавы платить Москве за газ в рубляхLenta.ru09:00Член правительства Польши Наимский заявил об отказе Варшавы платить за газ в рубляхРИА Новости06:08Самое цитируемоеВласти Польши заявили об отказе платить за российский газ в рубляхRT на русском07:02Польша не будет платить за российский газ в рубляхТАСС06:08Правительство Польши заявило об отказе платить за российский газ в рубляхКомсомольская правда06:27Польша не будет платить за газ России в рубляхURA.Ru06:26Правительство Польши отказалось платить за российский газ в рубляхИзвестия06:54Показать ещёОценить3,6KПоделиться