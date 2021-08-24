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Член правления компании Bosch Харальд Крегер призвал изменить цепочку поставок чипов

Немецкая группа компаний Bosch — крупнейший в мире поставщик автозапчастей — считает, что цепочки поставок полупроводников в автомобильной промышленности больше не справляются со своей задачей, поскольку глобальный дефицит чипов продолжается.
Lenta.ru
«В Европе спрос составляет 20 процентов, а производство — менее 10 процентов», — заключил управляющий директор технологической сети Silicon Saxon Франк Бозенберг.
Lenta.ru
Крегер ожидает, что дефицит чипов продлится до 2022 года, и надеется, что спрос останется стабильным.
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Из-за глобального дефицита полупроводников ведущие автопромышленники сократили или приостановили производство.
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Bosch: цепочки поставок чипов в автомобильной индустрии больше не работают
3DNews15:22
Член правления компании Bosch Харальд Крегер призвал изменить цепочку поставок чипов
Lenta.ru13:48
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