Lenta.ruЧлен правления компании Bosch Харальд Крегер призвал изменить цепочку поставок чиповНемецкая группа компаний Bosch — крупнейший в мире поставщик автозапчастей — считает, что цепочки поставок полупроводников в автомобильной промышленности больше не справляются со своей задачей, поскольку глобальный дефицит чипов продолжается.Lenta.ru«В Европе спрос составляет 20 процентов, а производство — менее 10 процентов», — заключил управляющий директор технологической сети Silicon Saxon Франк Бозенберг.Lenta.ruКрегер ожидает, что дефицит чипов продлится до 2022 года, и надеется, что спрос останется стабильным.Lenta.ruИз-за глобального дефицита полупроводников ведущие автопромышленники сократили или приостановили производство.Lenta.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событииBosch: цепочки поставок чипов в автомобильной индустрии больше не работают3DNews15:22Член правления компании Bosch Харальд Крегер призвал изменить цепочку поставок чиповLenta.ru13:48Показать все источникиОценить1Поделиться