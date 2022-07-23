Lenta.ruЧлен совета Запорожья Рогов заявил об изъятии детей украинских беженцев в странах ЗападаЧлен главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов обвинил страны Запада в изъятии детей у беженцев с Украины.Lenta.ruКак уточнил член совета администрации Запорожья, на случаи массового изъятия детей пожаловались жители Днепропетровска, Киева и западных регионов Украины.ИзвестияВладимир Рогов перечислил предлоги, из-за которых изымают детей: недоеденные или быстро съеденные порции, сильная привязанность к родителям, громкая ругань.Smotrim.ruРогов подчеркнул, что самые частые факты изъятия детей зафиксированы на территории Германии.FBM.ruЧитать далееСвернутьНародные новостиНародные новостиYakutsk.ruГазета.RuЯмал-МедиаЦарьградАргументы и ФактыРидусРамблерiReactorКомсомольская правдаТелеканал 360°МолваLife.ruИзвестияПятый каналФАНГлавный региональныйЭкономика сегодняАбзацПодробнее о событииВласти Запорожья заявили об изъятии детей украинских беженцев на ЗападеИзвестия18:25Член Запорожской ВГА Рогов сообщил об изъятии детей украинских беженцев в западных странахРИА Новостивчера в 10:25Самое цитируемоеРогов: В западных странах у прибывших украинских беженцев начали изымать детейРоссийская газетавчера в 12:55Член администрации Рогов: Запад придумывает предлоги и изымает детей у беженцев с УкраиныРадио Sputnikвчера в 10:57Власти Запорожской области сообщили, что у беженцев с Украины на Западе изымают детейФАНвчера в 10:53Представитель ВГА Запорожья Рогов: у украинских беженцев на Западе стали изымать детейNews.ruвчера в 10:46Член совета Запорожья Рогов заявил об изъятии детей украинских беженцев в странах ЗападаLenta.ruвчера в 12:21Показать ещёОценить1,8KПоделиться