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Член совета Запорожья Рогов заявил об изъятии детей украинских беженцев в странах Запада

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов обвинил страны Запада в изъятии детей у беженцев с Украины.
Lenta.ru
Как уточнил член совета администрации Запорожья, на случаи массового изъятия детей пожаловались жители Днепропетровска, Киева и западных регионов Украины.
Известия
Владимир Рогов перечислил предлоги, из-за которых изымают детей: недоеденные или быстро съеденные порции, сильная привязанность к родителям, громкая ругань.
Smotrim.ru
Рогов подчеркнул, что самые частые факты изъятия детей зафиксированы на территории Германии.
FBM.ru

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Власти Запорожья заявили об изъятии детей украинских беженцев на Западе
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