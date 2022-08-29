Будьте в Плюсе

Член совета администрации Запорожья Рогов подтвердил, что в Мелитополе произошли взрывы

В Мелитополе произошло не менее четырех взрывов.
Lenta.ru
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов подтвердил РБК факт взрывов в Мелитополе.
РБК
25 августа администрация Запорожской области сообщала, что Мелитополь полностью остался без электроснабжения.
Газета.Ru
Как утверждалось, обстрел велся из РСЗО HIMARS.
РИА Новости

Подробнее о событии

В Мелитополе произошла серия взрывов
Взгляд.ру11:33
В Мелитополе прогремело пять взрывов
РИА Новости10:21
Самое цитируемое
Член совета администрации Запорожья Рогов подтвердил, что в Мелитополе произошли взрывы
Lenta.ru12:22
РИА Новости сообщило о взрывах в Мелитополе
RT на русском10:39
В Мелитополе прогремело несколько взрывов
РБК10:51
На Запорожье сообщили, что в Мелитополе произошли около пяти взрывов
ТАСС11:10
В Мелитополе прогремели взрывы
Московский Комсомолец10:30

Интересное

Симоньян ответила на угрозы «Азова» в свой адрес

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян прокомментировала РИА Новости угрозы, поступившие в ее адрес от украинского террористического батальона "Азов"*.
РИА Новости13:53

WT назвала политику открытых дверей для мигрантов одним из признаков скорого краха США

Первым признаком внутреннего уничтожения Америки эксперт назвал политику открытых дверей для мигрантов, вторым — безнаказанность преступников, третьим — высмеивание американских ценностей со стороны элит, четвертым — «поддержку варваров, живущих под боком» (речь о поддержке латиноамериканских стран) и проблемы с демографией.
Lenta.ru12:44

«Фонтанка»: финские таможенники изымают у россиян евро на границе

Сотрудники таможенной службы Финляндии предлагают взять на хранение изъятые у россиян евро.
Газета.Ru12:28

Белоусов: около 200 тыс. россиян могут стать безработными

Говорилось о количестве 200 тыс. или чуть больше человек, которые, возможно, могут потерять работу в ближайший квартал.
Коммерсантъ10:34

Бастрыкин поручил проверить поступающие в адрес семьи Симоньян от батальона «Азов» угрозы

Глава российского следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить факты угроз, поступивших в адрес главного редактора RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргариты Симоньян и членов ее семьи от батальона "Азов", сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru13:43

ВСУ при попытке наступления в Херсонской и Николаевской областях потеряли 560 человек

Войска Украины во время попытки наступления в Херсонской и Николаевской областях потеряли более 560 человек, 26 танков и два штурмовика, сообщили в понедельник в Минобороны России.
РИА Новости13:36

Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе отдыхают на тропическом острове

Купер и Шейк несколько лет назад были одной из самых ярких пар Голливуда, за их романом наблюдали люди со всех концов света.
OvideO.ru12:16

Мэр Одессы Труханов раскритиковал Зеленского и призвал провести переговоры с Россией

Мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью итальянской газете Corriere della Sera призвал к переговорам с Россией.
РИА Новости07:48

В Херсонской области погиб зампредседателя администрации по сельскому хозяйству Ковалев

Следственный комитет России сообщил, что расследует обстоятельства преступления в отношении скончавшегося замглавы администрации Херсонской области по сельскому хозяйству Алексея Ковалева.
РИА Новости10:38

В сети появился трейлер фанатской версии «Ведьмак 4» на базе Unreal Engine 5

Энтузиаст с YouTube-канала TeaserPlay опубликовал трейлер фанатской версии игры "Ведьмак 4", созданной на движке Unreal Engine 5. Сообщение об этом появилось на сайте издания Dark Side of Gaming.
Газета.Ru09:37