Первым признаком внутреннего уничтожения Америки эксперт назвал политику открытых дверей для мигрантов, вторым — безнаказанность преступников, третьим — высмеивание американских ценностей со стороны элит, четвертым — «поддержку варваров, живущих под боком» (речь о поддержке латиноамериканских стран) и проблемы с демографией.
Глава российского следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить факты угроз, поступивших в адрес главного редактора RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргариты Симоньян и членов ее семьи от батальона "Азов", сообщает РИА "Новости".