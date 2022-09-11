Последние трое суток шестой энергоблок обеспечивал только потребности самой АЭС, работая на критически низком уровне (от 114 до 140 МВт), так как из-за обстрелов были повреждены линии связи с Украиной, заявили в «Энергоатоме».
С приходом к власти в Великобритании нового премьер-министра Лиз Трасс страна рискует не справиться с чередой сложных кризисов, уверен бывший главный редактор Daily Telegraph и London Evening Standard, обозреватель Bloomberg Макс Хастингс.
Действующий врио губернатора Томской области Владимир Мазур, представляющий партию "Единая Россия", набирает 80,04% голосов по итогам обработки первых 2,22% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК в воскресенье.
Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин на этой неделе впервые более чем за два года покинет Китай и отправится в Центральную Азию, где встретится с президентом России Владимиром Путиным.
ВКС уничтожили пункт временной дислокации подразделений морпехов ВСУ в районе Николаева, убиты свыше ста человек, общие потери украинских войск в боях в этом регионе составили более четырех тысяч человек, заявили в российском Минобороны.
Курская область готова помогать Белгородской области в приеме беженцев, в регионе уже развернуто 19 пунктов временного размещения, где проживают 1,7 тыс. переселенцев, заявил курский губернатор Роман Старовойт.