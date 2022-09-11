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Член запорожской ГСА Рогов заявил об остановке шестого энергоблока ЗАЭС из-за ударов ВСУ

Последний работавший на Запорожской АЭС энергоблок остановлен, сообщил РИА Новости член главного совета новой военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
РИА Новости
Последние трое суток шестой энергоблок обеспечивал только потребности самой АЭС, работая на критически низком уровне (от 114 до 140 МВт), так как из-за обстрелов были повреждены линии связи с Украиной, заявили в «Энергоатоме».
РБК
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром.
РИА Новости
Украинские войска регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе станции.
РИА Новости

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Член запорожской ГСА Рогов заявил об остановке шестого энергоблока ЗАЭС из-за ударов ВСУ
Известия09:17
Работу Запорожской АЭС полностью остановили
РБК02:46
На Запорожье сообщили об остановке шестого блока ЗАЭС
ТАСС02:27
Шестой энергоблок остановлен на Запорожской АЭС 11 сентября 2022
Комсомольская правда02:01
Власти Запорожья: энергоблоки на ЗАЭС остановили из-за обстрелов и повреждений ЛЭП
РИА Новости03:00
Рогов заявил, что энергоблоки ЗАЭС остановили из-за обстрелов ВСУ и повреждений ЛЭП
RT на русском02:57
Остановлен последний работавший энергоблок Запорожской АЭС
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