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Член запорожской ГСА Рогов заявил о неудачной попытке десанта ВСУ форсировать Днепр

ВСУ предприняли очередную попытку высадить десант через Днепр в направлении Каменки-Днепровской, атаку удалось отразить, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
РИА Новости
В тот же день глава администрации города Энергодара Александр Волга сообщил, что ВСУ провели попытку высадить десант в районе Энергодара, атака была отражена.
Известия
3 сентября Рогов заявил, что была сорвана высадка украинского десанта с лодок в районе Энергодара.
Известия
Местные власти объявили о планах войти в состав России.
РИА Новости

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Десант ВСУ попытался форсировать Днепр в Запорожской области, но атака была отражена
Life.ru03:32
Член запорожской ГСА Рогов заявил о неудачной попытке десанта ВСУ форсировать Днепр
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