Будьте в Плюсе

Члены ЕАЭС договорились о поэтапном переходе в расчеты в национальных валютах

Хорошо ли подобран заголовок?
Страны - члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) достигли договоренности о поэтапном переходе к расчетам в национальных валютах, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в эфире телеканала "Россия-24".
ТАСС
По словам Решетникова, на заседании был рассмотрен большой пакет первоочередных мер по стабилизации экономики, сформированный рабочей группой, в которую вошли представители министерств экономики, финансов и центральных банков всех стран ЕАЭС.
Парламентская газета
В пакет вошли меры таможенного регулирования, меры стабилизации финансовых рынков и взаимных расчетов, меры системного развития союза — всего в общей сложности 33 инициативы.
Парламентская газета
"Тем самым мы приступили к формированию единого рублевого пространства", - пояснил Решетников.
ТАСС

Подробнее о событии

Члены ЕАЭС договорились о поэтапном переходе в расчеты в национальных валютах
ТАСС07:36
Решетников: члены ЕАЭС договорились о поэтапном переходе к расчетам в национальных валютах
Реальное время07:52
Решетников заявил о формированию единого рублевого пространства
Евразия Daily07:40
Страны ЕАЭС договорились о переходе к расчетам в национальных валютах
Московский Комсомолец07:58
ЕАЭС поэтапно перейдет на расчеты в нацвалютах
Финмаркет07:32
Совет ЕЭК одобрил поэтапный переход в расчёты в нацвалютах при таможенных платежах
RT на русском07:27
Решетников: страны ЕАЭС договорились о взаимных расчётах в рублях
REGNUM06:48

Интересное

Стали известны результаты жеребьёвки четвертьфинала Лиги чемпионов

Подведены итоги жеребьевки четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов Сегодня в главном офисе УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка Лиги чемпионов.
Vprognoze.ru07:23

Певца Игоря Левченко арестовали за призывы к насилию в отношении военнослужащих РФ

По версии следствия, 24 февраля обвиняемый в Instagram разместил видео со своим участием, в котором, "согласно акту комплексного психолого-лингвистического исследования, содержатся признаки возбуждения ненависти и вражды по отношению к российским военнослужащим с угрозой применения насилия и совершения их убийств".
ТАСС02:34

Генпрокуратура РФ проверит факты незаконного увеличения цен на продукты и бытовую химию

Генпрокуратура России занялась проверкой фактов незаконного увеличения цен на продукты, бытовую химию и средства личной гигиены.
Lenta.ru07:57

Глава МИД Сергей Лавров назвал законной целью конвои с иностранным оружием на Украине

Любые грузы на Украине, которые Россия сочтет поставками иностранного оружия, станут целями российских войск.
РБК07:03

Актер Ален Делон заявил о намерении сделать эвтаназию в Швейцарии

Французский актер театра и кино Ален Делон захотел уйти из жизни с помощью эвтаназии. Об этом его сын Энтони рассказал в интервью RTL.
Lenta.ru07:25

Минобороны: Националисты нанесли удары ракетами «Точка-У» по Мелитополю

Украинские националисты нанесли удары ракетами "Точка-У" с кассетными боевыми частями по жилым кварталам Мелитополя.
Российская газета06:28

РКН потребовал от YouTube пресечь распространение угроз в адрес россиян

Роскомнадзор потребовал от компании Google прекратить распространение угроз в адрес россиян на видеохостинге YouTube, сообщается на сайте ведомства.
РБК07:11

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 20% годовых

Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 20%, говорится в сообщении регулятора.
РБК06:30

Глава МИД России Лавров назвал Китай и Индию не преклоняющимися перед США странами

Китай, Индия, Бразилия, Мексика и ряд других стран никогда не станут плясать под дудку США, заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.
Lenta.ru05:46