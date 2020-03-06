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Капитал страныРоссия и ОПЕК не пришли к соглашению о сокращении добычи нефти
По окончании переговоров министров стран-членов ОПЕК+ в Вене, министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что в ходе заседания не удалось прийти к соглашению о сокращении добычи нефти.
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Саудовская Аравия под покровом ночи удвоила ставки в нефтяной игре - ход за Россией
Интерфакс05 марта в 21:49
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