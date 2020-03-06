Энергетика

Капитал страныКапитал страныРоссия и ОПЕК не пришли к соглашению о сокращении добычи нефти

По окончании переговоров министров стран-членов ОПЕК+ в Вене, министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что в ходе заседания не удалось прийти к соглашению о сокращении добычи нефти.
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Любовь живет три года. Переговоры ОПЕК и России провалились

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RT на русском05 марта в 17:53

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РБК06 марта в 06:46

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Интерфакс05 марта в 21:49

СМИ: Россия отклонила предложение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Коммерсантъ06 марта в 07:57
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