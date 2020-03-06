По окончании переговоров министров стран-членов ОПЕК+ в Вене, министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что в ходе заседания не удалось прийти к соглашению о сокращении добычи нефти.

Россия и ОПЕК не пришли к соглашению о сокращении добычи нефти

Авто В Европе новые автомобили выбрасывают все больше CO2 По их данным в 2019 на один автомобиль приходилось 121,8 г/км выбросов, а это оказалось на 1,8 г/км больше, чем в 2018 году.

Общество Столетний житель Китая излечился от коронавируса Столетний житель Китая смог победить коронавирус COVID-19. Таким образом он стал старейшим человеком, который вылечился от коронавируса.

Спорт Большунов победил в лыжном марафоне в Норвегии Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Осло.

Футбол Смородская заявила, что раскрыла договорной матч в российском футболе Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала об обстоятельствах увольнения Юрия Красножана с поста главного тренера после матча с махачкалинским «Анжи» в 2011 году.

Кино Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.

Политика Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины 2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.

Общество Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.