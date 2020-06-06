Энергетика
REGNUMСтраны ОПЕК продлили действие режима сокращенной добычи нефти
Эр-Рияд, 6 июня 2020, 16:54 — REGNUM Представители стран-членов ОПЕК продлили режим сокращенной добычи нефти. Об этом 6 июня сообщает Reuters со ссылкой на источник. В настоящее время 10 государств, входящих в организацию, сократили добычу нефти на 6 млн баррелей в сутки.
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