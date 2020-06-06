Эр-Рияд, 6 июня 2020, 16:54 — REGNUM Представители стран-членов ОПЕК продлили режим сокращенной добычи нефти. Об этом 6 июня сообщает Reuters со ссылкой на источник. В настоящее время 10 государств, входящих в организацию, сократили добычу нефти на 6 млн баррелей в сутки.

Общество ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу. 2K

Космос О препятствии для полетов женщин в космос рассказали российские ученые Отмечается, что вероятное снижение устойчивости вестибулярного аппарата у женщин на фоне menses (месячных — прим. ред. РИА LIVE24) нужно учитывать при полетах на МКС, Луну и Марс женщин-астронавтов в составе экипажа. 44

Происшествия На перекрестке в Твери сбили женщину Днем 6 июня в Московском районе Твери легковой автомобиль сбил женщину. О происшествии сообщили очевидцы. 1

Общество «Яндекс» назвал самые популярные новые слова десятилетия Как отмечает «Яндекс», по тому, какие новые слова были популярны в том или ином году, можно судить, как новые явления и мода влияют на русский язык. 66

Армия и оружие В России предложили запускать ракеты с самолетов минометным стартом Российские самолеты, возможно, будут использовать для запуска ракет вертикальные пусковые установки, в которых предполагается применять так называемый "холодный" или минометный старт.

Здоровье В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект. 853

Футбол Шахтер — Десна 1:0 (1-й тайм) Профессиональный гандикапер Олег Жуков дал прогноз на матч 25-го тура УПЛ сезона-2019/20 «Шахтёр» — «Десна».

Здоровье Власти Пермского края продлили режим самоизоляции Режим самоизоляции решено продлить до 15 июня. Соответствующие изменения в указ губернатора будут внесены сегодня. 83

Общество Российский препарат от коронавируса сделают бесплатным Первый российский препарат от коронавируса «Авифавир» будет бесплатным для пациентов по полису ОМС, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 1,7K

Хоккей Панарин раскритиковал российскую политическую систему Российский хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин в очередной раз высказался на политические темы, заявив, что у России при нынешних власти и системе не будет светлого будущего. 3

Шоу-бизнес Варнава открыла глаза Муцениеце на попытки Прилучного ее вернуть В ответ на вопрос Варнавы о попытках Прилучного вернуть жену Муцениеце ответила отрицательно, но позже уточнила, что тот предлагал ей воссоединиться с формулировкой: "Хочешь вернуться – приходи". 6