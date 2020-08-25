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Взгляд.ру
Взгляд.ру

Члены СБ ООН отказали США в праве требовать санкций против Ирана

США не имеют права требовать от СБ ООН восстановить санкции против Ирана, заявили члены Совбеза. Так считает подавляющее большинство стран в СБ.В источнике
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RT на русском

В Китае прокомментировали призыв США вернуть санкции против Ирана

RT на русском17:09
РЕН ТВ

США припомнили выход из иранской сделки при попытке вернуть санкции

РЕН ТВ01:07
Lenta.ru

Совбез ООН отказался поддержать США в санкциях против Ирана

Lenta.ru18:58
IslamNews

США оказались изгоем в требовании к СБ ООН восстановить санкции против Ирана

IslamNews01:57
РИА Новости

Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана

РИА Новостивчера в 16:45
Российская газета

Страны ЕС не поддержали инициативу США по санкциям в отношении Ирана

Российская газетавчера в 13:08
ИА Красная Весна

Совбез ООН отказал США в возврате санкций против Ирана

ИА Красная Веснавчера в 14:56

Бюст первому президенту Татарстана открыли в Актанышском районе

Бюст первому президенту Татарстана, Герою Труда РФ, государственному советнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву открыли в среду в деревне Аняково Актанышского района, сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
ТАСС03:56
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СМИ пишут о беременности известной фигуристки Татьяны Навки

Аренда VIP-палаты в элитной клинике, где якобы собралась рожать звезда, обходится в 2 млн рублей - здесь появлялись на свет дети Ксении Бородиной, Кристины Асмус и других Фигуристка и супруга пресс-секретаря президента России Татьяна Навка может ждать ребенка, сообщает "Комсомольская правда".
Толк02:14
33

Казахстан договорился с РФПИ об объёме вакцины от коронавируса

Компания «СК-Фармация», единый дистрибьютор лекарственных средств Казахстана, пришла к соглашению о взаимопонимании с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) по выделению гарантированного объёма вакцины «Спутник V».
RT на русском02:56
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«Северный поток – 2» требуют остановить из-за отравления Навального

В немецком деловом издании Handelsblatt опубликованы призывы остановить газопровод «Северный поток – 2», а также наложить арест на недвижимость и запретить проживание или обучение членам семей российских чиновников.
Независимая газетавчера в 13:22
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Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъвчера в 12:50
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