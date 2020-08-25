Члены СБ ООН отказали США в праве требовать санкций против Ирана
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США не имеют права требовать от СБ ООН восстановить санкции против Ирана, заявили члены Совбеза. Так считает подавляющее большинство стран в СБ.В источнике
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