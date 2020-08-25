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Взгляд.ру
Взгляд.ру

Члены СБ ООН отказали США в праве требовать санкций против Ирана

США не имеют права требовать от СБ ООН восстановить санкции против Ирана, заявили члены Совбеза. Так считает подавляющее большинство стран в СБ.В источнике
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Lenta.ru

Совбез ООН отказался поддержать США в санкциях против Ирана

Lenta.ru18:58
IslamNews

США обозвали иранских чиновников террористами и решили наказать

IslamNews23 августа в 04:39
РИА Новости

Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана

РИА Новостивчера в 16:45
Российская газета

Страны ЕС не поддержали инициативу США по санкциям в отношении Ирана

Российская газетавчера в 13:08
ИА Красная Весна

Совбез ООН отказал США в возврате санкций против Ирана

ИА Красная Веснавчера в 14:56
RT на русском

В Китае прокомментировали призыв США вернуть санкции против Ирана

RT на русском17:09
Невские Новости

США потребовали у ООН вернуть санкции по Ирану

Невские Новости23 августа в 04:13

Омские врачи не признают наличие у Навального признаков отравления

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа, заведующий отделением острых отравлений бюджетного учреждения здравоохранения Омской области "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1", доктор медицинских наук Александр Сабаев прокомментировал информацию немецких коллег о том, что причиной тяжелого состояния политика Алексея Навального стало отравление.
Континент Сибирь Onlineвчера в 02:43
1,4K

Модернизированная «Армата» может получить пушку калибра 152 мм

Российские военные предлагают в перспективе оснастить танки Т-14 "Армата" новой необитаемой башней с пушкой калибра 152 мм, следует из материалов 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и военной техники (НИИИ БТВТ), имеющихся в распоряжении ТАСС.
ТАСС20:07
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Меркель призвала Россию наказать виновных в деле Навального

Немецкая клиника Шарите, куда Навальный был перевезен из Омска в конце прошлой недели, сообщила в понедельник, что его обследование выявило признаки отравления веществом из группы активных веществ, называемых ингибиторами ацетилхолинэстеразы.
Finam.Ruвчера в 02:55
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Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъвчера в 12:50
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В Минпросвещения не поддержали идею о переносе начала учебного года

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил отложить начало учебного года в учреждениях дошкольного, начального, основного и среднего специального образования до 1 октября.
RT на русскомвчера в 06:17
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Минздрав рассказал, когда в Россию придет вторая волна COVID-19

Заместитель директора Всемирной организации здравоохранения Раньери Герра в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera заявил, что увеличение числа заболевших было ожидаемо, но всё еще есть шанс избежать полноценной второй волны.
НГС.Кемерово21:00
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