В московских следственных изоляторах (СИЗО) и в спецприемнике поселка Сахарово в настоящий момент находятся минимум 358 граждан Украины, которые не могут быть депортированы на родину из-за разрыва дипломатических отношений между странами.
ВКС России высокоточными ракетами уничтожили штаб подразделения украинского батальона «Азов» (его символика признана в России экстремистской и запрещена) в районе поселка Песочин в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.
«Российская империя угрожала и угрожает свободе европейских стран, поэтому необходимо жестко противостоять этой агрессии, отсюда и твердая поддержка, конкретная, реальная поддержка, которую мы оказываем Украине», — подчеркнул министр.