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Члены СПЧ рассказали о содержащихся в московских СИЗО сотнях граждан Украины

В московских следственных изоляторах (СИЗО) и в спецприемнике поселка Сахарово в настоящий момент находятся минимум 358 граждан Украины, которые не могут быть депортированы на родину из-за разрыва дипломатических отношений между странами.
Известия
По словам госпожи Меркачевой, ранее между Россией и Украиной действовало соглашение о высылке разыскиваемых граждан на родину, но с началом «специальной военной операции» оно приостановлено.
Коммерсантъ
В спецприемнике поселка Сахарово (Центр временного содержания иностранных граждан, ЦВСИГ) ожидают депортации еще 113 граждан Украины, рассказал “Ъ” член ОНК Москвы Георгий Иванов.
Коммерсантъ
Еще более 180 человек обвиняются в совершении преступлений на территории России.
Lenta.ru

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Члены СПЧ рассказали о содержащихся в московских СИЗО сотнях граждан Украины
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