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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Члены СПЧ сочли заявление нижегородского СК о гибели Славиной цинизмом

Верхом цинизма сочли члены комиссии по свободе слова и правам журналистов заявление нижегородского управления Следственного комитета о причинах гибели журналистки Ирины Славиной.В источнике
С чего всё началось
Об этом говорится в обращении
 комиссии по свободе информации и правам журналистов и комиссии по гражданским свободам и гражданской активности СПЧ, опубликованном на сайте совета.
РБКвчера в 11:33
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Lenta.ru

В СПЧ призвали проверить законность обыска у журналистки после ее самоубийства

Lenta.ruвчера в 15:44
РБК

В СПЧ сочли циничными слова следователей о самоубийстве журналистки

РБКвчера в 11:33
Эхо Москвы

Две комиссии СПЧ обратились в Генпрокуратуру с призывом обеспечить расследование самосожжения Ирины Славиной

Эхо Москвывчера в 16:09
Коммерсантъ

СПЧ призвал расследовать самоубийство нижегородской журналистки

Коммерсантъвчера в 11:51
Интерфакс

СПЧ попросил Генпрокуратуру проверить обоснованность обыска покончившей с собой журналистки

Интерфаксвчера в 15:25
Дождь

«Ее самоубийство выглядит закономерной формой протеста»: СПЧ призвал расследовать причины смерти главреда Koza Press

Дождьвчера в 10:06
Новая газета

СПЧ потребовал провести проверку обоснованности обыска у Славиной накануне ее гибели

Новая газетавчера в 09:08

Пашинян назвал беспрецедентной атаку Азербайджана на Нагорный Карабах

Обороняющаяся Нагорно-Карабахская Республика почти неделю выдерживает совместный натиск азербайджанской армии и турецких наемников, масштаб которого премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал беспрецедентным для XXI века.
Слово и Деловчера в 10:38
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Врачи Омска назвали оскорбительными слова Навального после выписки

Омские врачи назвали оскорблением всей омской медицины слова основателя ФБК Алексея Навального о том, что в момент госпитализации 20 августа ему не была оказана адекватная медицинская помощь.
Ведомости2 октября в 06:39
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Назвали главный недостаток GTA 6, по сравнению с GTA 5

Что стало известно Согласно последней инсайдерской информации, GTA 6 будет довольно сильно отличаться от предыдущих проектов, чему поспособствует перестановка и реструктуризация, произошедшая в рядах компании.
Srnskвчера в 14:05

ВОЗ призвала РФ не возобновлять жесткие ограничения из-за коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович 2 октября предостерегла российские власти от повторного введения жестких ограничений на фоне роста новых случаев COVID-19.
Известиявчера в 23:30
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Фильм о Нагорном Карабахе сняли с программы ММКФ

Руководство ММКФ, учитывая ситуацию в Нагорном Карабахе, в срочном порядке приняло решение изъять картину из программы, дабы избежать конфликта между армянами и азербайджанцами в Москве.
Московский Комсомолец1 октября в 13:05
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Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде отложили на весну 2021 года

Напоминаем, что ранее руководство собиралось провести премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде в ноябре текущего года, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции данное мероприятие было решено перенести на весеннее время следующего года.
ToDay News Ufaвчера в 15:20
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