Члены СПЧ сочли заявление нижегородского СК о гибели Славиной цинизмом
Верхом цинизма сочли члены комиссии по свободе слова и правам журналистов заявление нижегородского управления Следственного комитета о причинах гибели журналистки Ирины Славиной.В источнике
С чего всё началось
Об этом говорится в обращении
комиссии по свободе информации и правам журналистов и комиссии по гражданским свободам и гражданской активности СПЧ, опубликованном на сайте совета.
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Новая газетавчера в 09:08