Трупы животных усеяли берега пляжей на Камчатке

По информации РИА Новости, предполагается, что химическое загрязнение воды стало причиной массового выброса мертвых морских животных на берег Халактырского пляжа на Камчатке, такая же ситуация наблюдается еще на двух пляжах, расположенных рядом.