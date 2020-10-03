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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Члены СПЧ сочли заявление нижегородского СК о гибели Славиной цинизмом

Верхом цинизма сочли члены комиссии по свободе слова и правам журналистов заявление нижегородского управления Следственного комитета о причинах гибели журналистки Ирины Славиной.В источнике
С чего всё началось
Об этом говорится в обращении
 комиссии по свободе информации и правам журналистов и комиссии по гражданским свободам и гражданской активности СПЧ, опубликованном на сайте совета.
РБКвчера в 11:33
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Lenta.ru

В СПЧ призвали проверить законность обыска у журналистки после ее самоубийства

Lenta.ruвчера в 15:44
Интерфакс

СПЧ попросил Генпрокуратуру проверить обоснованность обыска покончившей с собой журналистки

Интерфаксвчера в 15:25
Дождь

«Ее самоубийство выглядит закономерной формой протеста»: СПЧ призвал расследовать причины смерти главреда Koza Press

Дождьвчера в 10:06
Коммерсантъ

СПЧ призвал расследовать самоубийство нижегородской журналистки

Коммерсантъвчера в 11:51
РБК

В СПЧ сочли циничными слова следователей о самоубийстве журналистки

РБКвчера в 11:33
Эхо Москвы

Две комиссии СПЧ обратились в Генпрокуратуру с призывом обеспечить расследование самосожжения Ирины Славиной

Эхо Москвывчера в 16:09
Новая газета

СПЧ потребовал провести проверку обоснованности обыска у Славиной накануне ее гибели

Новая газетавчера в 09:08

Трупы животных усеяли берега пляжей на Камчатке

По информации РИА Новости, предполагается, что химическое загрязнение воды стало причиной массового выброса мертвых морских животных на берег Халактырского пляжа на Камчатке, такая же ситуация наблюдается еще на двух пляжах, расположенных рядом.
МордовМедиа2 октября в 15:18
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«Требуют крови»: Познер рассказал о планах США «наказать» Россию

Глава конгресса Наталья Сабельник подчеркнула, что содержание баннера дискриминирует русскоязычных жителей Соединенных Штатов и допустила, что авторы лозунга, вероятно, подразумевали якобы имевшее место вмешательство России в выборы президента страны.
РИА Новости19:10