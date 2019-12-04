Политика
Деловое.ТВЧлены альянса НАТО обвинили Россию в «агрессивных действиях»
Лидеры НАТО назвали главным вызовом евроатлантической безопасности "агрессивные действия России". Данный документ был принят по итогам встречи альянса в Лондоне. НАТО планирует в будущем принимать меры по защите своих границ, а также по снижению ядерной опасности со стороны России.
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Происшествия
В ОНК рассказали об условиях содержания историка Соколова в Москве
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказал, что историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, не жалуется на условия содержания в психиатрической клинике СИЗО «Бутырка».
Политика
В ГД прокомментировали отказ делегации из России в американских визах
Отказ российской делегации в американских визах свидетельствует о том, что Соединенные Штаты Америки отгораживаются от России и не хотят вступать в диалог по актуальным вопросам, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР).
Здоровье
Скворцова: В России число абортов сократилось в четыре раза
Министр здравоохранения отметила, что в России за последние 15 лет было создано 1,5 тысячи отделений, в которых оказывается социальная и психологическая помощь беременным.
Гаджеты
Стартовали продажи новых флагманов Honor
Шоу-бизнес
Лещенко простил Бузову за ошибку в его фамилии
Политика
В США стартовали слушания по импичменту Трампа
В Вашингтоне в юридическом комитете палаты представителей США стартовали слушания, посвященные процедуре импичмента президента США Дональда Трампа, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на «Интерфакс».
Общество
ФАС уличила производителей стиральных порошков в двойных стандартах
Федеральная антимонопольная служба вынесла производителям стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt предупреждения из-за того, что их товары, продающиеся в России, отличаются по качеству от таких же за рубежом.
Хоккей
Армейцы победили «Ак Барс» и сохранили лидерство
Встреча лидеров «Запада» – а СКА в сезоне вышел на первое место в своей конференции впервые благодаря победе над ЦСКА в Москве – и «Востока» собрала полные трибуны Ледового дворца.
Армия и оружие
В ДНР заявили о гибели двух готовивших диверсию сотрудников СБУ
По словам Попова, 30 ноября у линии соприкосновения в Донбассе погибли двое сотрудников СБ Украины, готовившие провокацию.
Здоровье
Здравоохранению поднимают качество
Регионы обсудили исполнение нацпроекта Модернизация первичного звена здравоохранения должна улучшить качество и безопасность медицинской помощи в России, говорили вчера участники конференции "Медицина и качество".
Футбол
«Ливерпуль» в дерби разгромил «Эвертон»
В поединке 15-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на «Энфилде» встречался с «Эвертоном».
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Здоровье
На Сахалине опровергли информацию о просроченных лекарствах в облбольнице
В свою очередь, информацию о просроченных лекарствах в больнице назвали ложью и клеветой.
Политика
СБУ задержала члена «Единой России» на границе Крыма с Украиной
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала члена политсовета севастопольского отделения «Единой России» Игоря Кучерявого по подозрению в государственной измене.
Авто
В России подешевели автомобили Ravon
Футбол
«Зенит» заинтересован в трансфере защитника «Севильи» Араны
«Зенит» претендует на защитника «Севильи» Гильерме Арану. Клуб из Санкт-Петербурга хочет подписать футболиста в зимнее трансферное окно.
Гаджеты
Новый бренд бюджетных телефонов появился в России
Транспорт
Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео
Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Музыка
Солист группы «Грибы»: песня «Тает лед» посвящена войне в Донбассе
Солист распавшейся украинской группы "Грибы" Юрий Бардаш рассказал, что хит 2017 года "Тает лед" имеет тайный смысл.
Спорт
РУСАДА призывает отстранить всех тренеров сборной по легкой атлетике
Помимо тренерского штаба национальной команды, РУСАДА предложило отстранить должностных лиц в национальном и региональных центрах спортивной подготовки (ЦСП) легкоатлетов с последующей их заменой на кандидатуры, согласованные с рабочей группой и РУСАДА.
Происшествия
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским
Происшествия
Неизвестные закидали снегом Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге
Вечный огонь на мемориале на Марсовом поле в центре Петербурга закидали снегом в среду вечером.
Армия и оружие
WSJ: США задумались о переброске 14 тысяч военных на Ближний Восток
Издание Wall Street Journal опубликовало материал со ссылкой на американских официальных лиц, в котором говорится о намерении США перебросить 14 тысяч военных на Ближний Восток.
Авто
Tata представила «премиальный» хэтчбек по цене Lada Granta
Компания Tata Motors готовится к началу продаж компактного хэтчбека Altroz, который позиционируется как «премиальный городской автомобиль».
Происшествия
В Одессе объявлен траур из-за пожара в колледже
В Одессе объявили траур 5-6 декабря из-за пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Шоу-бизнес
Лещенко считает пенсии россиян позорными и унизительными
Позорными и унизительными считает пенсии в России народный артист РСФСР Лев Лещенко.
Политика
Президент Польши отказался считать Россию врагом
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает Россию сложным соседом, но подчеркнул, что речь не идет о враждебности.