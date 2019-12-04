Лидеры НАТО назвали главным вызовом евроатлантической безопасности "агрессивные действия России". Данный документ был принят по итогам встречи альянса в Лондоне. НАТО планирует в будущем принимать меры по защите своих границ, а также по снижению ядерной опасности со стороны России.

Происшествия В ОНК рассказали об условиях содержания историка Соколова в Москве Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказал, что историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, не жалуется на условия содержания в психиатрической клинике СИЗО «Бутырка».

Политика В ГД прокомментировали отказ делегации из России в американских визах Отказ российской делегации в американских визах свидетельствует о том, что Соединенные Штаты Америки отгораживаются от России и не хотят вступать в диалог по актуальным вопросам, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР).

Здоровье Скворцова: В России число абортов сократилось в четыре раза Министр здравоохранения отметила, что в России за последние 15 лет было создано 1,5 тысячи отделений, в которых оказывается социальная и психологическая помощь беременным.

Политика В США стартовали слушания по импичменту Трампа В Вашингтоне в юридическом комитете палаты представителей США стартовали слушания, посвященные процедуре импичмента президента США Дональда Трампа, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на «Интерфакс».

Общество ФАС уличила производителей стиральных порошков в двойных стандартах Федеральная антимонопольная служба вынесла производителям стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt предупреждения из-за того, что их товары, продающиеся в России, отличаются по качеству от таких же за рубежом.

Хоккей Армейцы победили «Ак Барс» и сохранили лидерство Встреча лидеров «Запада» – а СКА в сезоне вышел на первое место в своей конференции впервые благодаря победе над ЦСКА в Москве – и «Востока» собрала полные трибуны Ледового дворца.

Здоровье Здравоохранению поднимают качество Регионы обсудили исполнение нацпроекта Модернизация первичного звена здравоохранения должна улучшить качество и безопасность медицинской помощи в России, говорили вчера участники конференции "Медицина и качество".

Спорт РУСАДА призывает отстранить всех тренеров сборной по легкой атлетике Помимо тренерского штаба национальной команды, РУСАДА предложило отстранить должностных лиц в национальном и региональных центрах спортивной подготовки (ЦСП) легкоатлетов с последующей их заменой на кандидатуры, согласованные с рабочей группой и РУСАДА.