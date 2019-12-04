Политика

Деловое.ТВДеловое.ТВЧлены альянса НАТО обвинили Россию в «агрессивных действиях»

Лидеры НАТО назвали главным вызовом евроатлантической безопасности "агрессивные действия России". Данный документ был принят по итогам встречи альянса в Лондоне. НАТО планирует в будущем принимать меры по защите своих границ, а также по снижению ядерной опасности со стороны России.
Читать в источнике
Комментировать161

Подробнее о событии

Президент Румынии заявил, что подход НАТО к России после саммита остался неизменным

ТАСС10:30

Страны НАТО назвали Россию в качестве одной из главных угроз

Эхо Москвы12:30

Лидеры НАТО назвали «российскую угрозу» и терроризм главными вызовами

РБК10:22

ПодНАТОрели: альянс вновь поставил «российскую угрозу» в один ряд с терроризмом

Известия16:01

НАТО назвало «агрессивные действия» России одной из угроз

Коммерсантъ09:25

Страны НАТО обвинили Россию в «агрессивных действиях»

РИА Новости08:41

В НАТО назвали «агрессивные действия» России угрозой альянсу

RT на русском08:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 18:37, Ашберн
Происшествия

В ОНК рассказали об условиях содержания историка Соколова в Москве

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказал, что историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, не жалуется на условия содержания в психиатрической клинике СИЗО «Бутырка».
RT на русском 00:17
Политика

В ГД прокомментировали отказ делегации из России в американских визах

Отказ российской делегации в американских визах свидетельствует о том, что Соединенные Штаты Америки отгораживаются от России и не хотят вступать в диалог по актуальным вопросам, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР).
РИА Новости 03:03
Здоровье

Скворцова: В России число абортов сократилось в четыре раза

Министр здравоохранения отметила, что в России за последние 15 лет было создано 1,5 тысячи отделений, в которых оказывается социальная и психологическая помощь беременным.
RuNews24.ru 11:55
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

РБК 05:31
Гаджеты

Стартовали продажи новых флагманов Honor

iXBT.com 16:10
Шоу-бизнес

Лещенко простил Бузову за ошибку в его фамилии

ФАН вчера в 09:57
Политика

В США стартовали слушания по импичменту Трампа

В Вашингтоне в юридическом комитете палаты представителей США стартовали слушания, посвященные процедуре импичмента президента США Дональда Трампа, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на «Интерфакс».
МИР 24 12:15
Общество

ФАС уличила производителей стиральных порошков в двойных стандартах

Федеральная антимонопольная служба вынесла производителям стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt предупреждения из-за того, что их товары, продающиеся в России, отличаются по качеству от таких же за рубежом.
РИА Новости 09:35
Хоккей

Армейцы победили «Ак Барс» и сохранили лидерство

Встреча лидеров «Запада» – а СКА в сезоне вышел на первое место в своей конференции впервые благодаря победе над ЦСКА в Москве – и «Востока» собрала полные трибуны Ледового дворца.
Петербургский дневник 14:13
Армия и оружие

В ДНР заявили о гибели двух готовивших диверсию сотрудников СБУ

По словам Попова, 30 ноября у линии соприкосновения в Донбассе погибли двое сотрудников СБ Украины, готовившие провокацию.
РИА Новости 08:35
Здоровье

Здравоохранению поднимают качество

Регионы обсудили исполнение нацпроекта Модернизация первичного звена здравоохранения должна улучшить качество и безопасность медицинской помощи в России, говорили вчера участники конференции "Медицина и качество".
Коммерсантъ 17:19
Футбол

«Ливерпуль» в дерби разгромил «Эвертон»

В поединке 15-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на «Энфилде» встречался с «Эвертоном».
Bookmaker-ratings.ru 17:16
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости 08:30
Здоровье

На Сахалине опровергли информацию о просроченных лекарствах в облбольнице

В свою очередь, информацию о просроченных лекарствах в больнице назвали ложью и клеветой.
REGNUM 18:33
Политика

СБУ задержала члена «Единой России» на границе Крыма с Украиной

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала члена политсовета севастопольского отделения «Единой России» Игоря Кучерявого по подозрению в государственной измене.
Известия 16:12
Авто

В России подешевели автомобили Ravon

32CARS.ru 03:40
Футбол

«Зенит» заинтересован в трансфере защитника «Севильи» Араны

«Зенит» претендует на защитника «Севильи» Гильерме Арану. Клуб из Санкт-Петербурга хочет подписать футболиста в зимнее трансферное окно.
Metaratings 15:09
Гаджеты

Новый бренд бюджетных телефонов появился в России

Народные новости 17:45
Транспорт

Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео

Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Российская газета 04:55
Музыка

Солист группы «Грибы»: песня «Тает лед» посвящена войне в Донбассе

Солист распавшейся украинской группы "Грибы" Юрий Бардаш рассказал, что хит 2017 года "Тает лед" имеет тайный смысл.
VSE42.RU 00:32
Спорт

РУСАДА призывает отстранить всех тренеров сборной по легкой атлетике

Помимо тренерского штаба национальной команды, РУСАДА предложило отстранить должностных лиц в национальном и региональных центрах спортивной подготовки (ЦСП) легкоатлетов с последующей их заменой на кандидатуры, согласованные с рабочей группой и РУСАДА.
РИА Новости 16:23
Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским

Газета.Ru вчера в 23:32
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости 08:06
Происшествия

Неизвестные закидали снегом Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге

Вечный огонь на мемориале на Марсовом поле в центре Петербурга закидали снегом в среду вечером.
ТАСС 10:32
Футбол

Друг Кокорина и Мамаева Протасовицкий рассказал про инцидент с драками

Gazeta.SPb 06:02
Армия и оружие

WSJ: США задумались о переброске 14 тысяч военных на Ближний Восток

Издание Wall Street Journal опубликовало материал со ссылкой на американских официальных лиц, в котором говорится о намерении США перебросить 14 тысяч военных на Ближний Восток.
Российская газета 17:47
Авто

Tata представила «премиальный» хэтчбек по цене Lada Granta

Компания Tata Motors готовится к началу продаж компактного хэтчбека Altroz, который позиционируется как «премиальный городской автомобиль».
Motor 09:04
Происшествия

В Одессе объявлен траур из-за пожара в колледже

В Одессе объявили траур 5-6 декабря из-за пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
РЕН ТВ 15:10
Шоу-бизнес

Лещенко считает пенсии россиян позорными и унизительными

Позорными и унизительными считает пенсии в России народный артист РСФСР Лев Лещенко.
Shraibikus News 15:42
Политика

Президент Польши отказался считать Россию врагом

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает Россию сложным соседом, но подчеркнул, что речь не идет о враждебности.
РБК 14:45
Как работают Яндекс.Новости?
Выход США из договора о РСМДБольше новостей по теме
Главное