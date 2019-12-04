Политика
Деловое.ТВЧлены альянса НАТО обвинили Россию в «агрессивных действиях»
Лидеры НАТО назвали главным вызовом евроатлантической безопасности "агрессивные действия России". Данный документ был принят по итогам встречи альянса в Лондоне. НАТО планирует в будущем принимать меры по защите своих границ, а также по снижению ядерной опасности со стороны России.
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Политика
ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине
Немецкая прокуратура считает, что совершенное летом в Берлине убийство Зелимхана Хангошвили может быть связано с российскими властями.
Транспорт
В 2020 году представят проект северного обхода Твери
В июле 2019 года запущено движение по участку М-11 протяженностью 53 км от Клина до Твери, проходящего по Московской и Тверской областям.
Происшествия
Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге забросали снегом
Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге забросали снегом, горение уже восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Петербург Газ".
Происшествия
В Одессе объявлен траур после пожара в колледже
Мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение о введении траура в связи с пожаром в Одесском колледже, сообщает RT.
Армия и оружие
Военные корабли РФ назвали лёгкой добычей в дальних походах
Надводные корабли и подводные лодки Военно-Морского Флота (ВМФ) России станут лёгкой добычей для противника в дальних плаваниях в Атлантический и Тихий океаны.
Общество
Экс-президента Армении Саргсяна обвинили в хищении госсредств
Согласно материалам дела, в период с 25 января по 7 февраля 2013 года Саргсян, будучи президентом страны, организовал хищение группой должностных лиц свыше 489,1 млн драмов (более $1 млн, или 65,3 млн руб.).
Кино
Совет кинокритиков США признал «Ирландца» лучшим фильмом года
Драма Мартина Скорсезе «Ирландец» с Робертом Де Ниро и Аль Пачино получила награду за лучший фильм этого года от Национального совета кинокритиков США.
Футбол
Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм 2:1 (2-й тайм)
Сегодня, 4 декабря футболисты «Манчестер Юнайтед» примут на «Олд Траффорд» лондонский «Тоттенхэм», который тренирует бывший наставник «красных дьяволов» Жозе Моуринью.
Политика
Конгрессмен признал невозможность остановить «Северный поток — 2»
Сенатор-демократ Крис Мерфи усомнился в возможности США остановить "Северный поток — 2". Об этом он заявил на конференции в Вашингтоне, организованной Атлантическим советом.
Политика
Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы "60 минут" рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Политика
«Нафтогаз» объяснил появление отвергнутых Москвой цен на транзит газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объяснил ценообразование тарифов на транзит газа, которые ранее были предложены «Газпрому» украинской стороной.
Авто
Euro NCAP проверила на безопасность 12 новинок автопрома
Происшествия
В ОНК рассказали об условиях содержания историка Соколова в Москве
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказал, что историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, не жалуется на условия содержания в психиатрической клинике СИЗО «Бутырка».
Политика
Президент Польши отказался считать Россию врагом
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает Россию сложным соседом, но подчеркнул, что речь не идет о враждебности.
Политика
МИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме
Украина намерена принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
Политика
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан
Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан.
Кино
Виктор Сухоруков объяснил, почему фильм «Брат 3» не выйдет никогда
Политика
Путин подарил Вучичу ружье сербского короля
Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров с 1 января вырастут на 6,6 процента, сообщила пресс-служба ПФР.
Происшествия
В ГИБДД спрогнозировали рост смертности на дорогах России
В ГИБДД спрогнозировали рост смертности на дорогах России.
Армия и оружие
Два полковника СБУ погибли при попытке захвата позиций ДНР
3 декабря президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум полковникам СБУ Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, которые погибли в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).
Экономика
«Нафтогаз» назвал дату оглашения решения суда по иску к «Газпрому»
Суд Амстердама по иску «Нафтогаза» о принудительном взыскании долга с «Газпрома» ожидается в феврале 2020 года.
Экономика
400 тысяч долларов получит Краснодар на проект «канатного метро»
Стало известно о решении Совета директоров Нового банка развития БРИКС оказать техподдержку проекту «канатного метро» в краевом центре.
Кино
Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
Шоу-бизнес
Отец Фриске пожелал Шепелеву «сдохнуть» после его интервью Собчак
В беседе со светской львицей Ксенией Собчак Шепелев раскрыл семейные проблемы Жанны Фриске.
Общество
Instagram начнет спрашивать возраст при регистрации
Ранее, 28 ноября, пользователи Instagram по всему миру пожаловались на сбои в работе соцсети.
Экономика
Всемирный банк повысил прогноз роста экономики России на 2019 год
Всемирный банк повысил прогноз роста экономики России на 2019 год с 1% до 1,2%, об этом говорится в опубликованном на сайте банка докладе.
Здоровье
Онколог указал, с какого возраста нужно ежегодно проверяться на рак
Руководителем онкологического отделения МОНИКИ, врачом Александром Аллахвердяном подробно рассказано о том, как правильно определить возраст, в котором следует начинать проводить обследования на наличие рака в организме.