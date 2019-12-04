Политика

Деловое.ТВДеловое.ТВЧлены альянса НАТО обвинили Россию в «агрессивных действиях»

Лидеры НАТО назвали главным вызовом евроатлантической безопасности "агрессивные действия России". Данный документ был принят по итогам встречи альянса в Лондоне. НАТО планирует в будущем принимать меры по защите своих границ, а также по снижению ядерной опасности со стороны России.
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