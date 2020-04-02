Коронавирус
RT на русскомЧлены экипажа самолёта компании «Победа» заразились коронавирусом
В авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») есть заболевшие члены экипажа с подтверждённым COVID-19. Об этом рассказал гендиректор компании Андрей Калмыков.
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Общество
В Краснодарском крае ввели пропускную систему для транспорта
Краснодар, 2 апреля 2020, 10:28 — REGNUM Пропускную систему для транспорта ввели на территории Краснодарского края с 1 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
Политика
В Кремле оценили прогнозы относительно пика эпидемии коронавируса
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал прогнозы относительно ситуации с распространением коронавируса в России.
Общество
Открытие туристического сезона в Турции могут перенести на конец мая
Начало туристического сезона в 2020 году в Турции может быть перенесено на конец мая из-за ситуации с распространением коронавируса.
Общество
В России зарегистрирован 771 новый случай коронавируса
За минувшие сутки, 1 апреля, в России был зарегистрирован 771 случай заражения новой коронавирусной инфекцией.
Политика
В МИДе рассказали об оплате США половины гуманитарного груза
США отплатили половину стоимости гуманитарного груза из России, а вторая половина была оплачена Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
Экономика
Около 80 стран попросили МВФ о финансовой поддержке из-за коронавируса
Примерно 80 стран запросили финансовую поддержку Международного валютного фонда (МВФ) из-за пандемии коронавируса.
Экономика
Банкротами станут не должники, а кредиторы?
Кредитор не сможет обратиться в суд с банкротным иском в период действия моратория. Теперь это его право, но не обязанность самого должника.
Экономика
В России вырос спрос на алкоголь
Жители страны практически перестали покупать авиабилеты и туры.
Политика
Лукашенко допустил появление единой валюты у России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 апреля заявил, что не против создания общей валюты с Россией.
Шоу-бизнес
Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова
Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель
Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель.
Наука
В России разработали способ по уничтожению коронавируса
Наука
Две вакцины от коронавируса уже тестируют на добровольцах
Как сообщает Science Magazine, Moderna получила первые данные о генетической структуре нового коронавируса в январе, а спустя 63 дня уже ввела вакцину первым добровольцам.
Происшествия
В Москве нашли тело писателя Владимира Сирого
На юге Москвы найден мертвым писатель Владимир Сирый, сообщает kp.ru со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Космос
Орбиту МКС поднимут на 900 метров для запуска «Ракеты Победы»
Гаджеты
В РФ Huawei запустит бесконтактную оплату на своих смартфонах
Возвращаясь к «Кошелек Pay», то этот сервис позволит пользователям смартфонов Huawei совершать бесконтактную оплату своих покупок.1 Стоит отметить, что данный сервис запустили во второй половине прошлого года и он доступен для пользователей MasterCard.
Здоровье
Новых случаев коронавируса в Волгоградской области не выявлено
По состоянию на 2 апреля в регионе зарегистрировано 8 человек, больных коронавирусной инфекцией.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегических важных компаний страны.
Политика
Китай отверг обвинения в сокрытии данных о коронавирусе
Китайская народная республика после первых вспышек коронавируса не скрывала данные о характере распространения болезни и численности инфицированных, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова представителя МИД КНР Хуа Чуньин.
Здоровье
ВОЗ рекомендует носить маски лишь врачам и больным
Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не рекомендуют носить маски людям, если они не заражены вирусом или не ухаживают за больными.
Происшествия
Жительница Новокузнецка из-за долга «заразила» знакомую коронавирусом
Новокузнецк, Кемеровская область, 2 апреля 2020, 09:37 — REGNUM Новокузнецкие полицейские привлекли к ответственности женщину, которая из мести «заразила» знакомую коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД РФ по Кемеровской области.
Политика
Путин снова выступит перед народом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин снова обратится к нации сегодня после 16:00 мск.
Экономика
Минсельхоз РФ запланировал направить до 1,5 млн т зерна на рынок
«В общей сложности планируется направить до 1,5 млн т зерна на внутренний рынок для удовлетворения нужд мукомольной и хлебопекарной промышленности, а также отрасли животноводства», — добавили в ведомстве.
Происшествия
Брянские протестанты заразили прихожан коронавирусом
В отношении двоих протестантов в Брянске возбуждено уголовное дело за нарушение карантина после того, как они заразили коронавирусом других прихожан.
Гаджеты
OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro представят 14 апреля
Китайская компания OnePlus объявила дату презентации флагманов OnePlus 8. Глобальная презентация смартфонов OnePlus 8 состоится 14 апреля в онлайн-режиме.
Общество
Более 20% заболевших коронавирусом россиян не имеют симптомов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что у более чем 20% населения с выявленной инфекцией заболевание протекает без симптомов.
Общество
Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет
Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.