Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЧлены экипажа самолёта компании «Победа» заразились коронавирусом

В авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») есть заболевшие члены экипажа с подтверждённым COVID-19. Об этом рассказал гендиректор компании Андрей Калмыков.
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«Победа» заявила о заразившихся коронавирусом членах экипажа

Взгляд.ру07:14

«Победа» назвала коронавирус у сотрудников причиной остановки полетов

РБК06:42

«Победа» объяснила приостановку всех полетов заботой о безопасности пассажиров и сотрудников

Агентство Москва05:00

В российской авиакомпании заявили о зараженных коронавирусом членах экипажа

Lenta.ru05:47

Члены экипажа самолёта компании «Победа» заразились коронавирусом

RT на русском05:13

Экипаж российской авиакомпании «Победа» заразился коронавирусной инфекцией

Народные новости05:11

«Победа» сообщила о заражении членов экипажа коронавирусом

НТВ05:55
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Общество

В Краснодарском крае ввели пропускную систему для транспорта

Краснодар, 2 апреля 2020, 10:28 — REGNUM Пропускную систему для транспорта ввели на территории Краснодарского края с 1 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
REGNUM 03:28
Политика

В Кремле оценили прогнозы относительно пика эпидемии коронавируса

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал прогнозы относительно ситуации с распространением коронавируса в России.
RT на русском 06:27
Общество

Открытие туристического сезона в Турции могут перенести на конец мая

Начало туристического сезона в 2020 году в Турции может быть перенесено на конец мая из-за ситуации с распространением коронавируса.
ТАСС 05:37
Общество

В России зарегистрирован 771 новый случай коронавируса

За минувшие сутки, 1 апреля, в России был зарегистрирован 771 случай заражения новой коронавирусной инфекцией.
БИЗНЕС Online 03:29
Транспорт

Челябинская область закрылась для автомобилей из других регионов

Интерфакс 07:03
Политика

В МИДе рассказали об оплате США половины гуманитарного груза

США отплатили половину стоимости гуманитарного груза из России, а вторая половина была оплачена Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
Известия 07:02
Экономика

Около 80 стран попросили МВФ о финансовой поддержке из-за коронавируса

Примерно 80 стран запросили финансовую поддержку Международного валютного фонда (МВФ) из-за пандемии коронавируса.
РБК вчера в 22:04
Экономика

Банкротами станут не должники, а кредиторы?

Кредитор не сможет обратиться в суд с банкротным иском в период действия моратория. Теперь это его право, но не обязанность самого должника.
Rusbankrot.ru вчера в 02:10
Экономика

В России вырос спрос на алкоголь

Жители страны практически перестали покупать авиабилеты и туры.
Эхо Москвы вчера в 16:02
Политика

Лукашенко допустил появление единой валюты у России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 апреля заявил, что не против создания общей валюты с Россией.
Известия 05:51
Шоу-бизнес

Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова

Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.
NewInform вчера в 08:39
Энергетика

Белоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель

Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель.
REGNUM 05:40
Наука

В России разработали способ по уничтожению коронавируса

Урал-пресс-информ вчера в 03:20
Наука

Две вакцины от коронавируса уже тестируют на добровольцах

Как сообщает Science Magazine, Moderna получила первые данные о генетической структуре нового коронавируса в январе, а спустя 63 дня уже ввела вакцину первым добровольцам.
Хайтек+ вчера в 10:08
Единоборства

Тони Фергюсон раскритиковал Хабиба Нурмагомедова из-за отмены боя

Piter.tv 05:08
Происшествия

В Москве нашли тело писателя Владимира Сирого

На юге Москвы найден мертвым писатель Владимир Сирый, сообщает kp.ru со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Российская газета 04:47
Космос

Орбиту МКС поднимут на 900 метров для запуска «Ракеты Победы»

Life.ru вчера в 21:32
Гаджеты

В РФ Huawei запустит бесконтактную оплату на своих смартфонах

Возвращаясь к «Кошелек Pay», то этот сервис позволит пользователям смартфонов Huawei совершать бесконтактную оплату своих покупок.1 Стоит отметить, что данный сервис запустили во второй половине прошлого года и он доступен для пользователей MasterCard.
Astera 05:45
Здоровье

Новых случаев коронавируса в Волгоградской области не выявлено

По состоянию на 2 апреля в регионе зарегистрировано 8 человек, больных коронавирусной инфекцией.
Волгоградская правда 04:05
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегических важных компаний страны.
РБК 07:11
Политика

Китай отверг обвинения в сокрытии данных о коронавирусе

Китайская народная республика после первых вспышек коронавируса не скрывала данные о характере распространения болезни и численности инфицированных, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова представителя МИД КНР Хуа Чуньин.
Газета.Ru 05:29
Здоровье

ВОЗ рекомендует носить маски лишь врачам и больным

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не рекомендуют носить маски людям, если они не заражены вирусом или не ухаживают за больными.
ANNA-News 31 марта в 08:19
Игры

В Epic Games Store началась раздача Totally Reliable Delivery Service

3DNews 02:18
Происшествия

Жительница Новокузнецка из-за долга «заразила» знакомую коронавирусом

Новокузнецк, Кемеровская область, 2 апреля 2020, 09:37 — REGNUM Новокузнецкие полицейские привлекли к ответственности женщину, которая из мести «заразила» знакомую коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД РФ по Кемеровской области.
REGNUM 02:37
Политика

Путин снова выступит перед народом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин снова обратится к нации сегодня после 16:00 мск.
Новости Архангельска 29.ru 06:06
Экономика

Минсельхоз РФ запланировал направить до 1,5 млн т зерна на рынок

«В общей сложности планируется направить до 1,5 млн т зерна на внутренний рынок для удовлетворения нужд мукомольной и хлебопекарной промышленности, а также отрасли животноводства», — добавили в ведомстве.
Известия 02:48
Происшествия

Брянские протестанты заразили прихожан коронавирусом

В отношении двоих протестантов в Брянске возбуждено уголовное дело за нарушение карантина после того, как они заразили коронавирусом других прихожан.
Известия вчера в 10:52
Гаджеты

OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro представят 14 апреля

Китайская компания OnePlus объявила дату презентации флагманов OnePlus 8. Глобальная презентация смартфонов OnePlus 8 состоится 14 апреля в онлайн-режиме.
Megaobzor.com вчера в 03:52
Общество

Более 20% заболевших коронавирусом россиян не имеют симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что у более чем 20% населения с выявленной инфекцией заболевание протекает без симптомов.
Моя Москва.онлайн 05:59
Общество

Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет

Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.
REGNUM 01:58
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