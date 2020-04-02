В авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») есть заболевшие члены экипажа с подтверждённым COVID-19. Об этом рассказал гендиректор компании Андрей Калмыков.

Общество В Краснодарском крае ввели пропускную систему для транспорта Краснодар, 2 апреля 2020, 10:28 — REGNUM Пропускную систему для транспорта ввели на территории Краснодарского края с 1 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Общество В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.

Финансы Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).

Политика Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.

Энергетика Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.

Происшествия У роженицы из Барнаула обнаружен коронавирус Первый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае был выявлен в минувшее воскресенье у жительницы Барнаула, прилетевшей из Доминиканы.

Музыка Земфира выпустила новую песню про Крым Новая песня "Крым" в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы.

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Происшествия Умер историк Сергей Колтырин, соратник Юрия Дмитриева Колтырина приговорили к девяти годам колонии по обвинению в педофилии. 24 марта историка освободили от наказания из-за состояния здоровья.

Политика США заявили о покупке доставленной из России гуманитарной помощи «США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, в том числе дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были получены 1 апреля в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.

Экономика Эксперты прогнозируют снижение цен на жилье В первом квартале 2020 года средняя цена жилья на вторичном рынке (за исключением элитного сегмента) в крупных городах выросла на 1,7%. В 62 из 70 городов с населением более 300 тысяч человек цена квадратного метра выросла, в 8 городах снизилась.

Политика Песков: оперштаб докладывает, что медоборудования в России хватает Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции докладывает, что медицинского оборудования для врачей в России хватает, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.