Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЧлены экипажа самолёта компании «Победа» заразились коронавирусом

В авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») есть заболевшие члены экипажа с подтверждённым COVID-19. Об этом рассказал гендиректор компании Андрей Калмыков.
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Члены экипажа самолёта компании «Победа» заразились коронавирусом

RT на русском05:13

Члены экипажа «Победы» заразились коронавирусом

Рамблер05:54

В российской авиакомпании заявили о зараженных коронавирусом членах экипажа

Lenta.ru05:47

«Победа» сообщила о заразившихся коронавирусом членах экипажа

Rambler News Service05:44

«Победа» сообщила о заражении членов экипажа коронавирусом

НТВ05:55

Экипаж российской авиакомпании «Победа» заразился коронавирусной инфекцией

Народные новости05:11

«Победа» объяснила приостановку всех полетов заботой о безопасности пассажиров и сотрудников

Агентство Москва05:00
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Автоматически обработано 7129 источников, обновлено в 06:18, Ашберн
Общество

В Краснодарском крае ввели пропускную систему для транспорта

Краснодар, 2 апреля 2020, 10:28 — REGNUM Пропускную систему для транспорта ввели на территории Краснодарского края с 1 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
REGNUM 03:28
Общество

В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса

Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 03:39
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru вчера в 05:17
Кино

Скарлетт Йоханссон назвала «Чёрную вдову» семейной драмой

Американская актриса Скарлетт Йоханссон сравнила фильм вселенной Marvel «Чёрная вдова» с семейной драмой.
News.ru 05:53
Авто

УАЗ объявил цены на УАЗ «Пикап» с «автоматом»

УАЗ «Пикап» с АКПП в базовой версии «Оптимум» остался с неизменным оснащением: водительская подушка безопасности, светодиодные дневные ходовые огни, штатная аудиоподготовка и иммобилайзер.
SpeedMe вчера в 07:39
Политика

Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Ведомости вчера в 12:16
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском вчера в 17:23
Происшествия

У роженицы из Барнаула обнаружен коронавирус

Первый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае был выявлен в минувшее воскресенье у жительницы Барнаула, прилетевшей из Доминиканы.
Вести.Ru 01:44
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости вчера в 11:36
Музыка

Земфира выпустила новую песню про Крым

Новая песня "Крым" в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы.
Московский Комсомолец вчера в 14:42
Политика

Китай предсказывает Японии поражение при попытке захвата Курил

Обозреватели китайского издания Sohu не советуют Японии пытаться захватить часть Курил.
Что происходит 05:10
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service 31 марта в 06:44
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
РИА Новости вчера в 20:13
Политика

Путин выступит с новым обращением к россиянам

Российский лидер Владимир Путин работает над текстом нового обращения к россиянам.
RT на русском 06:01
Происшествия

Умер историк Сергей Колтырин, соратник Юрия Дмитриева

Колтырина приговорили к девяти годам колонии по обвинению в педофилии. 24 марта историка освободили от наказания из-за состояния здоровья.
BFM.ru 05:44
Общество

В Минобороны оценили возможность переноса парада Победы

РИА Новости 05:48
Общество

В США за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на CNN, по данным телеканала за сутки в США от коронавируса погибли 770 человек.
ToDay News Ufa вчера в 02:06
Политика

США заявили о покупке доставленной из России гуманитарной помощи

«США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, в том числе дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были получены 1 апреля в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.
BFM.ru 05:51
Общество

Принят закон об уголовной ответственности за нарушение карантина

Сегодня, 31 марта, Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
Саратов 24 31 марта в 04:10
Энергетика

Белоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель

Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель.
REGNUM 05:40
Общество

Почта доставит все пенсии и пособия рязанцам на дом

В апреле Почта России доставит все пенсии и пособия рязанцам на дом. Об этом проинформировали в пресс-службе областного УФПС.
МедиаРязань вчера в 07:30
Происшествия

Главред пермской газеты умерла от коронавируса

BFM.ru 05:32
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Здоровье

В Саратовской области среди заболевших коронавирусом есть ребенок

Станислав Шувалов, замминистра саратовского минздрава, рассказал как чувствуют себя заболевшие, которых в регионе 15 человек.
Саратов.Экспресс 05:35
Политика

Лукашенко рассказал, чего ожидает от интеграции с Россией

РИА Новости 01:05
Экономика

Эксперты прогнозируют снижение цен на жилье

В первом квартале 2020 года средняя цена жилья на вторичном рынке (за исключением элитного сегмента) в крупных городах выросла на 1,7%. В 62 из 70 городов с населением более 300 тысяч человек цена квадратного метра выросла, в 8 городах снизилась.
Российская газета 04:17
Политика

Песков: оперштаб докладывает, что медоборудования в России хватает

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции докладывает, что медицинского оборудования для врачей в России хватает, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:03
Общество

Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:16
Здоровье

В Италии в Минздраве объяснили высокую смертность от коронавируса

Министерство здравоохранения Италии уверено в том, что высокая смертность от коронавируса обусловлена сравнительно мягкой эпидемией гриппа в 2019-2020 годах.
ToDay News Ufa вчера в 12:41
Здоровье

На коронавирус проверят всех россиян старше 65 лет с симптомами ОРВИ

На Кубани с 31 марта были введены ограничительные меры из-за ситуации по коронавирусу. Полный перечень ограничений можно найти здесь.
Кубань 24 01:12
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