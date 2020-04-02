Коронавирус
RT на русскомЧлены экипажа самолёта компании «Победа» заразились коронавирусом
В авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») есть заболевшие члены экипажа с подтверждённым COVID-19. Об этом рассказал гендиректор компании Андрей Калмыков.
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Общество
В Краснодарском крае ввели пропускную систему для транспорта
Краснодар, 2 апреля 2020, 10:28 — REGNUM Пропускную систему для транспорта ввели на территории Краснодарского края с 1 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
Общество
В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса
Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Финансы
Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Кино
Скарлетт Йоханссон назвала «Чёрную вдову» семейной драмой
Американская актриса Скарлетт Йоханссон сравнила фильм вселенной Marvel «Чёрная вдова» с семейной драмой.
Авто
УАЗ объявил цены на УАЗ «Пикап» с «автоматом»
УАЗ «Пикап» с АКПП в базовой версии «Оптимум» остался с неизменным оснащением: водительская подушка безопасности, светодиодные дневные ходовые огни, штатная аудиоподготовка и иммобилайзер.
Политика
Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС
Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Происшествия
У роженицы из Барнаула обнаружен коронавирус
Первый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае был выявлен в минувшее воскресенье у жительницы Барнаула, прилетевшей из Доминиканы.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Музыка
Земфира выпустила новую песню про Крым
Новая песня "Крым" в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы.
Политика
Китай предсказывает Японии поражение при попытке захвата Курил
Обозреватели китайского издания Sohu не советуют Японии пытаться захватить часть Курил.
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Общество
В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету
В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
Политика
Путин выступит с новым обращением к россиянам
Российский лидер Владимир Путин работает над текстом нового обращения к россиянам.
Происшествия
Умер историк Сергей Колтырин, соратник Юрия Дмитриева
Колтырина приговорили к девяти годам колонии по обвинению в педофилии. 24 марта историка освободили от наказания из-за состояния здоровья.
Общество
В Минобороны оценили возможность переноса парада Победы
Общество
В США за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на CNN, по данным телеканала за сутки в США от коронавируса погибли 770 человек.
Политика
США заявили о покупке доставленной из России гуманитарной помощи
«США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, в том числе дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были получены 1 апреля в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.
Общество
Принят закон об уголовной ответственности за нарушение карантина
Сегодня, 31 марта, Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать российскую нефть по $4 за баррель
Минск, 2 апреля 2020, 12:40 — REGNUM Белоруссия намерена в апреле импортировать из России 2 млн т нефти по цене около $4 за баррель.
Общество
Почта доставит все пенсии и пособия рязанцам на дом
В апреле Почта России доставит все пенсии и пособия рязанцам на дом. Об этом проинформировали в пресс-службе областного УФПС.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Здоровье
В Саратовской области среди заболевших коронавирусом есть ребенок
Станислав Шувалов, замминистра саратовского минздрава, рассказал как чувствуют себя заболевшие, которых в регионе 15 человек.
Политика
Лукашенко рассказал, чего ожидает от интеграции с Россией
Экономика
Эксперты прогнозируют снижение цен на жилье
В первом квартале 2020 года средняя цена жилья на вторичном рынке (за исключением элитного сегмента) в крупных городах выросла на 1,7%. В 62 из 70 городов с населением более 300 тысяч человек цена квадратного метра выросла, в 8 городах снизилась.
Политика
Песков: оперштаб докладывает, что медоборудования в России хватает
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции докладывает, что медицинского оборудования для врачей в России хватает, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Здоровье
В Италии в Минздраве объяснили высокую смертность от коронавируса
Министерство здравоохранения Италии уверено в том, что высокая смертность от коронавируса обусловлена сравнительно мягкой эпидемией гриппа в 2019-2020 годах.
Здоровье
На коронавирус проверят всех россиян старше 65 лет с симптомами ОРВИ
На Кубани с 31 марта были введены ограничительные меры из-за ситуации по коронавирусу. Полный перечень ограничений можно найти здесь.