Политика
Газета.RuЧлены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих
Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.
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Общество
ПФР подтвердил льготы более чем для миллиона предпенсионеров
Статус гражданина предпенсионного возраста официально подтвердили более миллиона россиян, пишет "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный фонд.
Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Общество
В Москве прошел бал дебютанток Tatler
В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
Происшествия
В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей женщины
Полицейские в Красноярске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей без вести женщины.
Общество
Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики
Отмечается, что в ходе второго чтения в закон были внесены поправки, уточняющие, что подобная демонстрация нацистской символики возможна только в случае отсутствия её пропаганды, а также оправдания преступлений нацизма.
Политика
Кремль считает абсурдными претензии Украины к России по газу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают абсурдными и неприемлемыми выдвигаемые Украиной претензии к российской стороне по газовому вопросу.
Происшествия
Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки, пытался покончить с собой в перерыве между следственными действиями.
Общество
Швеция прекратила расследование против Ассанжа
Шведская прокуратура приняла решение о закрытии предварительного расследования в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Музыка
София Ротару вернется с концертами в Россию
Политика
Песков сообщил о подготовке документа саммита «нормандской четверки»
Песков уточнил, что в настоящее время согласование текста документа для саммита «четверки» продолжается.
Кино
Студия Warner не издаст режиссерскую версию «Лиги справедливости»
Экономика
Тарифы на вывоз мусора для населения могут вырасти на 10-15%
После запуска мусоросортировочного предприятия в Калининградской области плата за вывоз ТКО увеличится.
Политика
Украина продолжит судиться с Россией, несмотря на возвращение кораблей
Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль сообщила в фейсбуке, что Украина не откажется от участия в международном трибунале ООН против России, несмотря на освобождение 24 украинских моряков и передачу Киеву трех судов, задержанных в России в Керченском проливе в 2018 году.
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с эффектом «голого тела»
Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на благотворительном шоу Royal Variety Performance в наряде с эффектом «обнаженного тела».
Авто
Kia готовит новый кроссовер к премьере на автосалоне в Лос-Анджелесе
Уже совсем скоро для журналистов откроется автосалон в Лос-Анджелесе.
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы
Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Общество
Минюст назвал преувеличенными масштабы проблемы домашнего насилия
В ответе Минюста за подписью замглавы ведомства Михаила Гальперина утверждается, что масштабы этой проблемы «достаточно преувеличены».
Авто
Новую Chevrolet Niva показали дилерам
Дебют новой Chevrolet Niva, фотографии которой уже показали дилерам бренда в России, может состояться в 2020 году.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева мечтает дожить до выпускного своих детей
В рамках общения с журналистами артистка призналась, что мечтает дожить до выпускного наследников.
Политика
Тимошенко ответила Зеленскому на слова о «давней традиции»
Происшествия
СК завел дело против пустившей за руль шестилетнего сына женщины
Следственный комитет (СК) объявил о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы города Набережные Челны (Татарстан), выложившей в социальные сети видеозапись, на которой видно, что ее шестилетний сын находится за рулем движущегося на большой скорости автомобиля.
Общество
АСИ и бизнес-объединения запустили портал для жалоб на силовиков
Для бизнеса заработала цифровая платформа, куда предприниматели смогут направлять жалобы о давлении со стороны правоохранительных органов.
Футбол
Президент ФК «Ростов» рассказал о финансовом состоянии клуба
Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц рассказал о финансовой ситуации в клубе, а также о его целях и задачах.
Политика
Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
Шоу-бизнес
Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин доставлен в одну из московских больниц.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании 1944 года
Минобороны рассекретило документы, приуроченные к 75-летнию Словацкого национального восстания 1944 года.
Наука
Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий
Общество
Госдума заморозила военным пенсионерам рост денежного довольствия
Если ранее действовала норма закона, по которой «денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54% и начиная с 1 января 2013 года ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100% его размера», то теперь действие данной нормы приостановлено.