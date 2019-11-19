Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.

Общество В Москве прошел бал дебютанток Tatler В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.

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Политика Кремль считает абсурдными претензии Украины к России по газу Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают абсурдными и неприемлемыми выдвигаемые Украиной претензии к российской стороне по газовому вопросу.

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Политика Украина продолжит судиться с Россией, несмотря на возвращение кораблей Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль сообщила в фейсбуке, что Украина не откажется от участия в международном трибунале ООН против России, несмотря на освобождение 24 украинских моряков и передачу Киеву трех судов, задержанных в России в Керченском проливе в 2018 году.

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Происшествия СК завел дело против пустившей за руль шестилетнего сына женщины Следственный комитет (СК) объявил о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы города Набережные Челны (Татарстан), выложившей в социальные сети видеозапись, на которой видно, что ее шестилетний сын находится за рулем движущегося на большой скорости автомобиля.

Политика Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.

Шоу-бизнес Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин доставлен в одну из московских больниц.