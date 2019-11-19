Политика
Газета.RuЧлены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих
Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.
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Авто
Hyundai выпустила бюджетную альтернативу Hyundai Solaris
Известно, что в основе седана лежит платформа PB, что роднит модель с предыдущим поколением Hyundai Accent и Kia Soluto.
Политика
Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
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Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
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Хакеры научились взламывать Android через Bluetooth-гарнитуру
Специалисты в сфере кибербезопасности из США сообщили, что хакеры научились взламывать смартфоны на ОС Android через некоторые Bluetooth-аксессуары.
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Как сын Ксении Собчак и Максима Виторгана отметил трехлетие
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Хачанов принес сборной России победу над Хорватией на Кубке Дэвиса
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Режиссер "Ангелов Чарли" Элизабет Бэнкс пожаловалась на мужские стереотипы.
Общество
РЖД показали новый плацкартный вагон
Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
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Премьер Белоруссии пошутил о тумане в отношениях с Россией
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В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
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Изучены генетические линии жителей Финляндии
Группа ученых провела анализ генетических линий жителей Финляндии.
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Итоговый документ саммита «нормандской четверки» готовится – Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время готовится текст итогового документа, который может быть принят на саммите лидеров "нормандской четверки".
Политика
Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
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«Яндекс» изменит структуру управления компанией
В «Яндексе» появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании).
Экономика
Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2020 год
Государственная дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.
Энергетика
Польская PGNiG заявила о ежегодной переплате $256 млн «Газпрому»
Польская нефтегазовая компания PGNiG начиная с 2014 года ежегодно переплачивала около $256 млн по долгосрочному контракту с «Газпромом», заявил гендиректор PGNiG Петр Возняк в интервью польскому телеканалу TVP Info.
Общество
Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики
Государственная дума приняла в третьем чтении закон, уточняющий нормы показа нацистской символики.
Общество
В Швеции прекратили дело против Ассанжа
Власти Швеции прекратили расследование по делу об изнасиловании, подозреваемым по которому проходит основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Общество
Госдума приняла в I чтении законопроект о виноделии в России
Госдума приняла в первом чтении законопроект "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации".
Наука
Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени
Политика
Германия призвала сохранить транзит газа через Украину
Транзит российского газа через территорию Украины должен быть продолжен после 2019 года.
Футбол
Сборная России U-19 разгромила Польшу и вышла в элитный раунд ЧЕ
В матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года, юношеская сборная России разгромила команду Польши, благодаря чему заняла второе место в группе и обеспечила себе выход во второй отборочный раунд.
Армия и оружие
Десант США высадился в сирийской провинции Хасака
Подразделение американских военных высадилось с вертолётов на территории сирийской провинции Хасака и захватило в плен двух сирийцев, сообщает 19 ноября агентство SANA.
Экономика
В Госдуму внесли проект о единой минимальной цене на сигареты
Законопроект, который вводит в законодательство понятие «единая минимальная цена табачной продукции» и устанавливает порядок её расчёта, внесён в Госдуму.
Экономика
Япония продала рекордный объем госдолга США
Япония в сентябре продала рекордный объем трежерис ($28.9 млрд), хотя месяцем ранее купила этих активов почти на $44 млрд (рекордное значение с 2013 года).
Общество
Никита Михалков попросил мэрию Москвы выкупить киноцентр «Соловей»
Председатель Союза кинематографистов Никита Михалков обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой выкупить киноцентр «Соловей» на Красной Пресне.
Общество
Акимов сообщил Путину о «колоссальном спросе» на билеты в Крым
За первые дни продажи билетов на поезда в Крым было продано около 10 тыс. билетов, а сайт по их продаже даже столкнулся с проблемами из-за высокой нагрузки.