Политика

Газета.RuГазета.RuЧлены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих

Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.
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