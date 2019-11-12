Политика
РБКЧлены крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир» получили от 7 до 19 лет
Мужчин признали виновными в организации или участии в террористической деятельности, совершении преступлений группой лиц, подготовке к преступлениям и насильственном захвате власти. Самые большие сроки получили Алиев и Бекиров — 19 и 18 лет соответственно.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:31, Вашингтон
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:31, Вашингтон
Общество
В России вводится система мониторинга за реализацией нацпроектов
В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин сообщил о введении в эксплуатацию системы мониторинга за реализацией национальных проектов, которая позволяет контролировать выделяемые средства, а также выявлять недобросовестных исполнителей, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 06:46
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47
Общество
Возбуждено шесть уголовных дел из-за невозврата субсидий Фонду кино
Прокуратура провела проверку возврата субсидий в Фонд кино и возбудила шесть уголовных дел по фактам уклонения от возврата целевых средств, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
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Малышева подаст в суд на ряд СМИ
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Кирилл Терешин лишился «рук-базук»
Россиянину Кириллу Терешину, известному как «руки-базуки», удалили токсичный синтол из обеих рук. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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Савченко призвала Зеленского «не быть лохом»
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко написала обращение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому на своей странице в Facebook.
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Политика
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Ранее в бундестаге выразили надежду, что в 2020 году произойдёт продвижение по вопросу отмены санкций против России.
RT на русском 03:54
Происшествия
Доценту Соколову доставят в СИЗО очки и книги после его просьбы
Обвиняемому в убийстве 24-летней аспирантки доценту СПбГУ Олегу Соколову не предоставили телевизор, однако очки и книги в ближайшее время будут доставлены в его камеру в СИЗО.
Газета.Ru 03:39
Происшествия
В Подмосковье сгорели 13 мобильных комплексов видеофиксации
Российская газета 05:53
Авто
Автомобили в России дорожают при падении спроса
Рифей-Пермь 10 ноября в 22:47
Происшествия
У москвича украли более 420 тысяч рублей, перевыпустив его сим-карту
Мошенники похитили с банковской карты жителя Москвы более 420 тысяч рублей, перевыпустив его сим-карту.
РИА Новости 02:29
Общество
Песков отреагировал на призыв вернуть прежний пенсионный возраст в ДФО
Ранее во вторник стало известно, что правительству в Госдуме предложили вернуть жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежний возраст выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 для мужчин.
Известия 05:20
Происшествия
В Ленинградской области локализовали пожар рядом с Северной ТЭЦ
Пожар рядом с Северной ТЭЦ, где в ангаре горели автомобильные покрышки, локализован на площади 300 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС по Ленинградской области.
РИА Новости 07:16
Общество
Худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019
Мероприятие прошло 10 ноября в Лос-Анджелесе.
Lisa.ru вчера в 06:10
Общество
Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»
Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
NewInform 03:00
Общество
В России предложили сократить срок использования шипованной резины
Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май).
Известия 02:31
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Назарбаев заявил, что Зеленский согласился встретиться с Путиным
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу между лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 03:10
Гаджеты
Apple выпустит очки дополненной реальности в 2023 году
Apple планирует в ближайшие годы выпустить гарнитуру и очки дополненной реальности (augmented reality, AR), сообщает The Information.
Вести.Финанс вчера в 11:26
Политика
Депутат пришел на заседание рады в маске Джокера
Известия 06:56
Политика
Лавров пошутил насчет причастности РФ к будущим выборам президента США
Глава МИД России Сергей Лавров пошутил по поводу выборов президента США, которые пройдут в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:03
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев сделал предложение возлюбленной
Как сообщают СМИ, Шепелев уже сделал возлюбленной предложение руки и сердца.
StarHit.ru 03:00
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Опубликовано видео ракетных ударов боевиков по Израилю
Территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны палестинских боевиков после уничтожения одного из их лидеров в секторе Газа.
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Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе
Американский лидер Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:18
Происшествия
СК проверит данные о других возможных преступлениях историка Соколова
Направить криминалистов поручил глава СК Александр Бастрыкин «для оказания практической помощи в расследовании резонансного убийства» и проверки сведений СМИ «об имевшихся фактах противоправных действий обвиняемого в отношении другой студентки».
Известия 03:48
Политика
Парламент Молдавии отправил правительство Санду в отставку
Парламент Молдавии 12 ноября голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, заявила спикер парламента Зинаида Гречаная.
REGNUM 06:10
Общество
Alibaba в день распродаж заработала рекордные $38,4 млрд
Китайская компания Alibaba в день распродаж 11 ноября установила новый рекорд, продав товары на сумму $38,4 млрд, передает South China Morning Post.
Аргументы и Факты вчера в 17:58