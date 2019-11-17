Политика

ВедомостиВедомостиЧлены нормандской четверки ждут от Киева большей конкретики

Россия от комментариев пока воздерживается, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей» в воскресенье не ответил. Ранее он говорил, что для успеха саммита «надо завершить подготовительные работы».
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В Кремле хотят провести нормандский саммит до конца 2019 года

Газета.Ru14:30

Ушаков допустил проведение нормандского саммита в 2019 году

RT на русском06:57

Ушаков заявил о «шансе» на «нормандский саммит» до конца года

РБК08:36

В Кремле прокомментировали информацию о дате встречи «нормандской четверки»

РИА Новости07:42

Кремль: конкретной даты встречи «нормандской четверки» пока нет

Коммерсантъ07:27

Ушаков назвал сроки встречи лидеров «нормандского формата»

Известия07:03

В Кремле рассказали про дату встречи «нормандской четверки»

РЕН ТВ12:28
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Политика

В Тбилиси протестующие заблокировали парламент

Газета.Ru 12:35
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Назвали рейтинг самых популярных автомобилей премиум-сегмента в России

Как ранее сообщало аналитическое агентство «АВТОСТАТ», в России продолжают расти продажи новых премиальных автомобилей.
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Армия и оружие

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Совместные учения ВВС США и Южной Кореи отложены на неопределенный срок, передает агентство Yonhap.
РБК 03:52
Политика

ЦИК признала парламентские выборы в Белоруссии состоявшимися

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Во время исследования плато Наска, находящегося в Перу, ученые обнаружили там изображающие монстров рисунки.
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Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок

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Политика

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Экс-президент Боливии Эво Моралес опасается, что кризис в республике может привести к гражданской войне.
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Компания Audi в рамках автосалона в Лос-Анджелесе впервые представит серийную версию электрического Audi e-tron Sportback.
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