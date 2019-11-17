Политика
ВедомостиЧлены нормандской четверки ждут от Киева большей конкретики
Россия от комментариев пока воздерживается, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей» в воскресенье не ответил. Ранее он говорил, что для успеха саммита «надо завершить подготовительные работы».
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Политика
В Тбилиси протестующие заблокировали парламент
Авто
Назвали рейтинг самых популярных автомобилей премиум-сегмента в России
Как ранее сообщало аналитическое агентство «АВТОСТАТ», в России продолжают расти продажи новых премиальных автомобилей.
Армия и оружие
США и Южная Корея отложили совместные учения после критики КНДР
Совместные учения ВВС США и Южной Кореи отложены на неопределенный срок, передает агентство Yonhap.
Космос
Curiosity обнаружил необъяснимое повышение уровня кислорода на Марсе
Марсоходом Curiosity было обнаружено необъяснимое увеличение и снижение уровня кислорода рядом с кратером Гейла.
Музыка
Ротару вернется в Россию на заработки
Украинская певица София Ротару приедет в Москву на съемки музыкальной премии «Песня года», а также выступит на фестивале «Легенды ретро FM».
Происшествия
Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете
Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, привезли в его квартиру на набережной реки Мойки для следственных действий.
Политика
Определена причина смерти основателя «Белых касок»
Самоубийство стало причиной смерти основателя движения «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье, к таким предварительным результатам пришли турецкие следователи, 15 ноября сообщает РИА Новости.
Общество
В ближайшие часы во Владивостоке сохранится метель и гололед
Наука
Ученые обнаружили на плато Наска изображающие монстров рисунки
Во время исследования плато Наска, находящегося в Перу, ученые обнаружили там изображающие монстров рисунки.
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
Политика
Моралес заявил об угрозе гражданской войны в Боливии
Экс-президент Боливии Эво Моралес опасается, что кризис в республике может привести к гражданской войне.
Наука
Квантовая физика доказала, что объективной реальности не существует
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Общество
Список желаний маленькой девочки на Рождество поразил соцсети
Список желаемых подарков на Рождество, составленный 10-летней девочкой из Лос-Анджелеса, удивил пользователей Сети.
Армия и оружие
Истребители F-35 отработали уход от российских С-400 в Израиле
Политика
Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Общество
Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией
Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
Политика
Экс-глава МИД Польши дал совет Украине по возвращению Донбасса и Крыма
Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
Армия и оружие
ОАК сделает самолет Як-130 боевым
"Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) начала глубокую модернизацию учебно-боевого самолета Як-130, в результате которой самолет станет в значительной степени боевым.
Политика
В МИД прокомментировали передачу задержанных кораблей Украине
Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву корабли, которые участвовали в провокации в Керченском проливе 2018 года, заявили в МИД.
Здоровье
Кабмин поручил внедрить систему мотивации по диспансеризации населения
Правительство России поручило руководителям регионов более активно привлекать к диспансеризации взрослое население, в том числе за счёт разработки системы мотивации работников.
Армия и оружие
Глава ФСВТС рассказал о возможности поставок Су-57 в Турцию
Истребители пятого поколения Су-57 могут быть поставлены Турции.
Происшествия
Авария со смертельным исходом произошла в Анивском районе
Авто
Audi представит серийный электрокроссовер e-tron Sportback
Компания Audi в рамках автосалона в Лос-Анджелесе впервые представит серийную версию электрического Audi e-tron Sportback.
Происшествия
У берегов Южной Кореи загорелось судно с россиянами
У берегов Южной Кореи загорелось судно, на борту которого находилось 13 российских моряков.
Технологии
Google запустила бесплатную альтернативу SMS-сообщений
Разработчикам американской компании Google удалось запустить новую функцию, которая «убьет» привычные SMS-сообщения.
Здоровье
Названы первые симптомы рака легких
Иногда о раке легких могут сигнализировать и нетипичные симптомы: боль в костях в нижней части тела, остеопороз, утолщение кончиков пальцев и ногтей, а также жировые отложения вокруг средней части тела.
Происшествия