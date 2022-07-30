По мнению авторов, западные страны допустили ошибку, введя ограничения на экономическое сотрудничество с "крупнейшей в мире страной, где сосредоточено все сырье, необходимое остальному миру для экономического развития".
Министерство иностранных дел Норвегии выражает сожаление в связи с инцидентом с сотрудницей консульства страны в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен, приключившимся в одном из российских отелей.
У Украины осталась последняя возможность завершить конфликт на переговорах, потому что дела на фронте складываются не в ее пользу, заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
ВС РФ высокоточными ракетами уничтожили более 150 украинских националистов, разгромив воинский эшелон штурмового батальона 1-й отдельной бригады Владимира Зеленского в Красноармейске в ДНР, заявили в субботу в Минобороны России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 30 июля иронично прокомментировала распространенное мнение, что у бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона слишком мало шансов занять пост генерального секретаря НАТО.