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Члены партии Die Linke Кинг и Браун предрекли протесты из-за санкций против России

Санкционные меры против Российской Федерации в энергетическом плане могут нанести серьезный удар по малозащищенному населению ФРГ.
ТУТ НЬЮС
Об заявили члены левой немецкой партии Die Linke Александр Кинг и Константин Браун.
Абзац
По мнению авторов, западные страны допустили ошибку, введя ограничения на экономическое сотрудничество с "крупнейшей в мире страной, где сосредоточено все сырье, необходимое остальному миру для экономического развития".
РИА Новости
Отмечается, что согласно проведенному опросу, 44% респондентов заявили о желании присоединиться к демонстрациям против роста цен на энергоносители и стоимость жизни.
Газета.Ru

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Политики Кинг и Браун предрекли ФРГ протесты из-за антироссийских санкций
ПолитРоссия12:41
В Германии предрекли катастрофу из-за антироссийского курса
ТУТ НЬЮС11:31
В немецкой партии Die Linke предупредили о протестах из-за санкций против РФ
Газета.Ru12:34
Немецкие политики Кинг и Браун: санкции против РФ подтолкнули ФРГ к кошмарному сценарию
Телеканал 360°11:57
Антироссийские санкции приведут к социальному протесту в ФРГ — Die Linke
ИА Красная Весна11:31
Немецкие политики Браун и Кинг допустили протесты в Германии из-за антироссийского курса
Политика Сегодня12:39
Члены партии Die Linke Кинг и Браун предрекли протесты из-за санкций против России
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