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Члены партии Die Linke Кинг и Браун предрекли протесты из-за санкций против России

Об заявили члены левой немецкой партии Die Linke Александр Кинг и Константин Браун.
Абзац
Антироссийские энергетические санкции в итоге отразятся на слабозащищенных слоях населения Германии и станут причиной сильного социального протеста.
Вечерняя Москва
По мнению авторов, западные страны допустили ошибку, введя ограничения на экономическое сотрудничество с "крупнейшей в мире страной, где сосредоточено все сырье, необходимое остальному миру для экономического развития".
РИА Новости
Отмечается, что согласно проведенному опросу, 44% респондентов заявили о желании присоединиться к демонстрациям против роста цен на энергоносители и стоимость жизни.
Газета.Ru

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В Германии предупредили о протестах из-за антироссийских санкций
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Политики Кинг и Браун предрекли ФРГ протесты из-за антироссийских санкций
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В немецкой партии Die Linke предупредили о протестах из-за санкций против РФ
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Члены партии Die Linke Кинг и Браун предрекли протесты из-за санкций против России
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