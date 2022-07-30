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Члены партии Die Linke Кинг и Браун предрекли протесты из-за санкций против России

Экономические санкции против России приведут к сильному социальному протесту в Германии, заявили члены партии Die Linke Александр Кинг и Константин Браун на страницах издания Der Freitag.
ИА Красная Весна
Энергетические санкции ударят в итоге по слабозащищенным слоям населения Германии с низкими и средними доходами, подчеркнули Кинг и Браун.
ИА Красная Весна
По мнению авторов, западные страны допустили ошибку, введя ограничения на экономическое сотрудничество с "крупнейшей в мире страной, где сосредоточено все сырье, необходимое остальному миру для экономического развития".
РИА Новости
"Поэтому протестные настроения растут, что вполне обоснованно. В недавнем опросе 44 процента респондентов заявили, что хотели бы присоединиться к демонстрациям против роста цен на энергоносители и стоимость жизни", — заключили они.
РИА Новости

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Антироссийские санкции приведут к социальному протесту в ФРГ — Die Linke
ИА Красная Весна11:31
Члены партии Die Linke Кинг и Браун предрекли протесты из-за санкций против России
РИА Новости11:06
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