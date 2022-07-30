По мнению авторов, западные страны допустили ошибку, введя ограничения на экономическое сотрудничество с "крупнейшей в мире страной, где сосредоточено все сырье, необходимое остальному миру для экономического развития".
"Поэтому протестные настроения растут, что вполне обоснованно. В недавнем опросе 44 процента респондентов заявили, что хотели бы присоединиться к демонстрациям против роста цен на энергоносители и стоимость жизни", — заключили они.
Министерство иностранных дел Норвегии выражает сожаление в связи с инцидентом с сотрудницей консульства страны в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен, приключившимся в одном из российских отелей.
ВС РФ высокоточными ракетами уничтожили более 150 украинских националистов, разгромив воинский эшелон штурмового батальона 1-й отдельной бригады Владимира Зеленского в Красноармейске в ДНР, заявили в субботу в Минобороны России.