Теннис

РИА НовостиРИА НовостиЧорич стал первым финалистом турнира в Санкт-Петербурге

Хорват Борна Чорич стал первым финалистом теннисного турнира в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого составляет почти 1,2 миллиона долларов.
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Чорич стал первым финалистом турнира в Санкт-Петербурге

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Матч ТВ20 сентября в 12:02

Теннис. Борна Чорич — первый полуфиналист турнира в Санкт-Петербурге

Bookmaker-ratings.ru20 сентября в 08:14
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 23:21, Вашингтон
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Борна Чорич
Хорватский теннисист
Хорватский теннисист; победитель двух турниров ATP в одиночном разряде; обладатель Кубка Дэвиса (2018) в составе сборной Хорватии; победитель одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде; бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге.
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