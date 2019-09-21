Хорват Борна Чорич стал первым финалистом теннисного турнира в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого составляет почти 1,2 миллиона долларов.

Чорич стал первым финалистом турнира в Санкт-Петербурге

Происшествия В Иркутске задержали четырех сторонников шамана Габышева В Иркутске полицейские на съемной квартире задержали четырех сторонников шамана Александра Габышева, который хотел дойти до Москвы, чтобы «изгнать Путина».

Экономика Министерство финансов РФ планирует масштабное сокращение госслужащих C 2020 года в Российской Федерации начнется реализация реформы в сфере государственного управления, которая приведет к сокращению "армии" госслужащих, а также к повышению зарплат оставшимся.

Происшествия Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".

Политика Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Происшествия Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.

Армия и оружие Трамп анонсировал военные учения с Индией Президент США Дональд Трамп заявил, что в ноябре пройдут военные учения с Индией, передает ANI.

Экономика ЦБ выбрал жесткий вариант ограничений для инвестиций непрофессионалов Чтобы перейти в следующую категорию, для которой доступен более широкий круг финансовых инструментов, инвесторам понадобится накопить 1,4 млн руб. При этом предыдущий вариант документа предусматривал более мягкий лимит — 400 тыс. руб. Конкретные значения сумм для инвестиций сейчас обсуждаются, сообщил РБК представитель ЦБ.

Политика Российские вертолётоносцы будут заложены в 2020 году в Крыму Российский проект - универсальный десантный корабль будет заложен в мае 2020 года на судостроительном заводе «Залив» (Керчь).

Общество В Японии из-за тайфуна пострадали 19 человек По меньшей мере 19 человек пострадали в Окинаве из-за тайфуна «Тапа», как минимум один человек погиб.

Авто Volkswagen выпустит новый минивэн Viloran с дизайном от Touareg Немецкий бренд Volkswagen в ближайшее время представит на рынке новейший минивэн, который получил имя Viloran.

Политика Госдеп призвал Россию уважать права «Свидетелей Иеговых» Официальный представитель госдепартамента США призвала российские власти «уважать право своих граждан на свободу вероисповедания» и «прекратить ложно обвинять» запрещенную в России организацию в экстремизме.

Здоровье Девочка с четырьмя ногами и тремя руками родилась в Индии В индийском штате Раджастан на свет появился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками.

Кино «Яндекс» назвал самые популярные сцены из сериала «Друзья» Сервис «Яндекс» определил самые популярные сцены из сериала «Друзья». Соответствующее исследование было проведено в честь 25-летия ситкома.

Общество Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.

Экономика Опубликованы данные об уровне зарплат в российских регионах Опубликованы данные об уровне роста заработной платы в регионах России. Быстрее всего зарплаты растут в Костромской области.

Политика МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа Министерство иностранных дел России опубликовало разъяснение своей позиции по поводу заключения в 1939 году договора о ненападении с Германией, известного как пакт Молотова — Риббентропа.

Технологии ВТБ восстановил работу мобильного приложения после сбоя Ранее 20 сентября «Прайм» сообщало, что у некоторых клиентов банка возникли затруднения со входом в мобильный банк «ВТБ Онлайн».

Наука Эксперты рассказали о причинах и следствиях рака толстой кишки Группа научных исследователей провела исследование и выяснила наиболее весомые причины и последствия развития рака толстой кишки.

Футбол ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче РПЛ В следующем туре ЦСКА сыграет с «Уралом», а «Краснодар» проведет встречу с «Арсеналом».

Интернет Названы самые небезопасные пароли Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.

Армия и оружие Украинские каратели ранили мирного жителя ДНР На линии соприкосновения в Донбассе возле пункта пропуска "Майорск" ранен мирный житель.