Теннис
РИА НовостиЧорич стал первым финалистом турнира в Санкт-Петербурге
Хорват Борна Чорич стал первым финалистом теннисного турнира в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого составляет почти 1,2 миллиона долларов.
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Теннис. Борна Чорич — первый полуфиналист турнира в Санкт-Петербурге
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