Теннис

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЧорич стал первым полуфиналистом турнира в Санкт-Петербурге

Хорват Борна Чорич стал первым полуфиналистом турнира в Санк-Петербурге.
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Борна Чорич
Хорватский теннисист
Хорватский теннисист; победитель двух турниров ATP в одиночном разряде; обладатель Кубка Дэвиса (2018) в составе сборной Хорватии; победитель одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде; бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге.
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