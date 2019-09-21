Хорват Борна Чорич стал первым полуфиналистом турнира в Санк-Петербурге.

Чорич стал первым полуфиналистом турнира в Санкт-Петербурге

Все про Спорт ру

Политика Трамп призвал Европу тратить больше денег на Украину Президент США Дональд Трамп призвал Евросоюз выделять больше денег Украине.

Происшествия На Москве-реке из-за ветра перевернулась яхта с пассажирами От порывов ветра на Москве-реке, в 1 км от поисково-спасательной станции «Строгино», перевернулась яхта с пассажирами.

Футбол В случае отставки Хохлова «Динамо» попробует пригласить Галактионова Как стало известно «Чемпионату», в случае отставки Дмитрия Хохлова руководство «Динамо» с большой долей вероятности пригласит на пост главного тренера Михаила Галактионова.

Футбол ЦСКА обыграл «Краснодар» и вышел на второе место ЦСКА победил 3:2, набрал 22 очка и вышел на второе место. "Краснодар" с 20 очками остался четвертым.

Армия и оружие Китай обнаружил у российских ракет для С-400 неожиданное свойство Информационное издание «Sina» сообщает о том, что китайские военные пришли в неописуемый восторг, неожиданно открыв для себя уникальные свойства российских зенитных ракет 9М96 и 48Н6, которые, как оказалось, обладают гарантийным сроком годности вдвое большим, чем у всех известных на сегодняшний день ракет, находящихся на вооружении КНР.

Здоровье Чем полезны виноградные косточки, рассказали медики Оказалось, что виноградные косточки могут помочь предотвратить развитие рака молочной железы.

Автоспорт Квят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего.

Армия и оружие В Пентагоне оправдались за провал американских систем Patriot Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд прокомментировал ситуацию с американскими системами противоракетной обороны (ПРО) Patriot, которые ранее не смогли отразить ракетный удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии.

Происшествия Две боевые машины ВДВ разбились при десантировании "Во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин", - сообщили в ведомстве.

Футбол Лига 1. Неймар принес «ПСЖ» победу над «Лионом» Завершился матч шестого тура Лиги 1 между «Лионом» и «ПСЖ». Парижане победили со счетом 1:0 благодаря голу Неймара на 87-й минуте.

Происшествия Российский турист утонул на Кипре В Средиземном море у восточного побережья Кипра утонул пожилой турист из России.

Шоу-бизнес Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату Врач-нейрохирург объяснил перевод актрисы Анастасии Заворотнюк, находящуюся ранее в коме, из реанимации в общую палату.

Политика Главред Wikileaks рассказал об условиях содержания Ассанжа в тюрьме Главный редактор Wikileaks Кристинн Храфнссон рассказал о том, в каких условиях британские власти содержат основателя организации Джулиана Ассанжа.

Шоу-бизнес Наташа Королева в белом тюрбане прогулялась по пляжу в Израиле На кадрах в «сториз» Королева предстала в белом банном халате и тюрбане из обмотанного вокруг головы полотенца.

Общество Росгидромет озвучил прогноз на зиму Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.

Кино В кинотеатрах Великобритании вышел мультфильм «Маша и Медведь» В пятницу, 20 сентября, в 89 кинотеатрах Великобритании вышел российский мультсериал "Маша и Медведь".

Интернет Facebook приостановил работу тысяч приложений Как говорится в заявлении социальной сети, на первом этапе Facebook проанализировал деятельность разработчиков приложений по количеству пользователей и предоставляемой ими информации, в ходе второго этапа аналитики изучат непосредственно работу приложений и цель использования данных пользователей.

Политика В Китае начали взрывать мечети Власти Китая начали уничтожать мечети и минареты.

Авто Стало известно, когда презентуют новый Toyota Land Cruiser 300 По анализу пресс-форм, которые используют в создании деталей нового Land Cruiser 300, удалось сделать отрисовки нового внедорожника.

Общество Гороскоп на 22 сентября: Тельцов ждет расставание Вас ожидает расставание с ненужными людьми и вещами – не стоит держать рядом с собой то, что уже отработало и выполнило свои функции.

Хоккей «Нью-Джерси» переиграл «Айлендерс» с голом Гусева Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» переиграл команду «Нью-Йорк Айлендерс» в предсезонном матче.