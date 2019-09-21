Теннис
Спорт-ЭкспрессЧорич стал первым полуфиналистом турнира в Санкт-Петербурге
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Чорич и Соуза составили первую полуфинальную пару на турнире в Санкт-Петербурге
Чемпионат20 сентября в 10:28
Теннис. Борна Чорич — первый полуфиналист турнира в Санкт-Петербурге
Bookmaker-ratings.ru20 сентября в 08:14
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Китай обнаружил у российских ракет для С-400 неожиданное свойство
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Армия и оружие
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"Во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин", - сообщили в ведомстве.
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Автомобили узбекского бренда Ravon вернулись на рынок РФ
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Лига 1. Неймар принес «ПСЖ» победу над «Лионом»
Завершился матч шестого тура Лиги 1 между «Лионом» и «ПСЖ». Парижане победили со счетом 1:0 благодаря голу Неймара на 87-й минуте.
Бомбардир.ру 16:59
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Движение на Вантовом мосту ограничат на два месяца из-за ремонта
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В Средиземном море у восточного побережья Кипра утонул пожилой турист из России.
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Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату
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Ученые Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о новом вирусе, который может убить десятки миллионов человек, об этом 21 сентября сообщается на официальном сайте организации.
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