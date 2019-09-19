Теннис

РИА НовостиРИА НовостиЧорич вышел в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

Хорватский теннисист Борна Чорич вышел в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого превышает 1,2 миллиона долларов.
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Чорич стал первым финалистом турнира в Санкт-Петербурге

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Борна Чорич — первый финалист турнира в Санкт-Петербурге

Спорт-Экспрессвчера в 09:30

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РИА Новостивчера в 09:48

Чорич и Соуза составили первую полуфинальную пару на турнире в Санкт-Петербурге

Чемпионат20 сентября в 10:28

Рууд — Чорич: заставит ли норвежец соперника побегать?

Все про Спорт ру19 сентября в 14:18
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Захваченных у берегов Камеруна российских моряков освободили

Посольство РФ подтвердило информацию об освобождении российских моряков, захваченных в плен близ Камеруна.
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В Иркутске полицейские на съемной квартире задержали четырех сторонников шамана Александра Габышева, который хотел дойти до Москвы, чтобы «изгнать Путина».
Медиазона 10:38
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WADA потребовало от России объяснить манипуляции с данными о допинге

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выделило России три недели на то, чтобы предоставить объяснения из-за возможных манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории.
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Министерство иностранных дел России опубликовало разъяснение своей позиции по поводу заключения в 1939 году договора о ненападении с Германией, известного как пакт Молотова — Риббентропа.
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Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры

Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
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Гол Ярмоленко помог «Вест Хэму» обыграть «Манчестер Юнайтед»

В матче шестого тура английской премьер-лиги (АПЛ) "Вест Хэм" обыграл "Манчестер Юнайтед".
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Талибы обсудили с китайскими дипломатами в Пекине переговоры своего движения с США

Представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) провели в Пекине переговоры с китайскими дипломатами, касающиеся диалога талибов с администрацией США и достигнутого между ними соглашения о восстановлении мира в Афганистане.
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Как и атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, эксплуатируемые Соединенными Штатами, Китаем, Францией, Великобританией и Индией, АПЛ класса "Борей" имеют своей основной целью разрушать города противника, даже если другие ядерные силы России будут уничтожены в первом ударе.
Газета.Ru 06:19
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В России предлагают ввести «индекс самогона»

Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
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Армия и оружие

США ищут способы подготовить F-35 к противодействию С-400

Американские военные ищут способы подготовить истребители-невидимки F-35 к противодействию российским системам ПВО с помощью компьютерного моделирования.
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Умер владелец сети отелей Hilton Бэррон Хилтон

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Эксперты назвали самый распространенный и небезопасный пароль

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Шойгу рассказал о вероятности войны с Украиной

Руководитель главного военного ведомства России отвечая на вопрос о наличии вероятности начала открытого военного конфликты между Украиной и Россией, ответил, что он даже не хочет думать об этом.
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Участники акций протеста требовали в том числе прекращения строительства мусорного полигона. Самым крупным стал митинг в Архангельске.
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Джовинацци наказан 10-секундным штрафом

Стюарды Гран При Сингапура наказали Антонио Джовинацци 10-секундным штрафом.
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«Яндекс» назвал самые популярные сцены из сериала «Друзья»

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Трамп прокомментировал сообщения о своем разговоре с Зеленским

После появившейся в СМИ информации бывший вице-президент США и экс-кандидат в президенты США Джо Байден обратился к Дональду Трампу с требованием опубликовать расшифровку записи его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Число пострадавших при землетрясении в Албании превысило сто человек

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Мужская сборная России уверенно переиграла команду Греции в матче 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу.
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Борна Чорич
Хорватский теннисист
Хорватский теннисист; победитель двух турниров ATP в одиночном разряде; обладатель Кубка Дэвиса (2018) в составе сборной Хорватии; победитель одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде; бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге.
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