Теннис
РИА НовостиЧорич вышел в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге
Хорватский теннисист Борна Чорич вышел в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого превышает 1,2 миллиона долларов.
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Чорич и Соуза составили первую полуфинальную пару на турнире в Санкт-Петербурге
Чемпионат20 сентября в 10:28
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 14:12, Вашингтон
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Захваченных у берегов Камеруна российских моряков освободили
Посольство РФ подтвердило информацию об освобождении российских моряков, захваченных в плен близ Камеруна.
Интерфакс 07:06
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В Иркутске задержали четырех сторонников шамана Габышева
В Иркутске полицейские на съемной квартире задержали четырех сторонников шамана Александра Габышева, который хотел дойти до Москвы, чтобы «изгнать Путина».
Медиазона 10:38
Спорт
WADA потребовало от России объяснить манипуляции с данными о допинге
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выделило России три недели на то, чтобы предоставить объяснения из-за возможных манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории.
Известия 12:19
Футбол
ЦСКА — «Краснодар»: прямой эфир матча начнётся 22 сентября в 19:00
Сегодня, 22 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Краснодар».
Чемпионат 09:00
Политика
МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа
Министерство иностранных дел России опубликовало разъяснение своей позиции по поводу заключения в 1939 году договора о ненападении с Германией, известного как пакт Молотова — Риббентропа.
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Хоккей
«Витязь» обыграл СКА и вышел на первое место в КХЛ
Metaratings 12:50
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Сестра Фриске сказала, кто спасет Заворотнюк
Жанна Фриске узнала о раке мозга, когда ждала сына Платона, однако она ни разу не пожалела о том, что родила ребенка, рассказала сестра исполнительницы Наталья, комментируя болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк.
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Конгресс США допустил импичмент Трампа из-за Зеленского
Конгресс США допускает импичмент президента Дональда Трампа в случае, если будет доказано давление с его стороны на президента Украины Владимира Зеленского.
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Происшествия
Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru вчера в 23:32
Футбол
Гол Ярмоленко помог «Вест Хэму» обыграть «Манчестер Юнайтед»
В матче шестого тура английской премьер-лиги (АПЛ) "Вест Хэм" обыграл "Манчестер Юнайтед".
Вести.Ru 11:00
Политика
Талибы обсудили с китайскими дипломатами в Пекине переговоры своего движения с США
Представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) провели в Пекине переговоры с китайскими дипломатами, касающиеся диалога талибов с администрацией США и достигнутого между ними соглашения о восстановлении мира в Афганистане.
ТАСС 10:14
Армия и оружие
NI: подлодки «Борей» могут сделать США «необитаемыми»
Как и атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, эксплуатируемые Соединенными Штатами, Китаем, Францией, Великобританией и Индией, АПЛ класса "Борей" имеют своей основной целью разрушать города противника, даже если другие ядерные силы России будут уничтожены в первом ударе.
Газета.Ru 06:19
Экономика
В России предлагают ввести «индекс самогона»
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru 11:21
Армия и оружие
США ищут способы подготовить F-35 к противодействию С-400
Американские военные ищут способы подготовить истребители-невидимки F-35 к противодействию российским системам ПВО с помощью компьютерного моделирования.
ФАН вчера в 09:48
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru 11:29
Общество
Умер владелец сети отелей Hilton Бэррон Хилтон
Ведомости 04:42
Интернет
Эксперты назвали самый распространенный и небезопасный пароль
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Актуальные Новости вчера в 12:11
Политика
Шойгу рассказал о вероятности войны с Украиной
Руководитель главного военного ведомства России отвечая на вопрос о наличии вероятности начала открытого военного конфликты между Украиной и Россией, ответил, что он даже не хочет думать об этом.
Наша версия 06:10
Общество
В Архангельской области прошли митинги против полигона «Шиес»
Участники акций протеста требовали в том числе прекращения строительства мусорного полигона. Самым крупным стал митинг в Архангельске.
РБК 09:37
Автоспорт
Джовинацци наказан 10-секундным штрафом
Стюарды Гран При Сингапура наказали Антонио Джовинацци 10-секундным штрафом.
F1news.ru 12:34
Кино
«Яндекс» назвал самые популярные сцены из сериала «Друзья»
Сервис «Яндекс» определил самые популярные сцены из сериала «Друзья». Соответствующее исследование было проведено в честь 25-летия ситкома.
iReactor 20 сентября в 15:09
Политика
Трамп призвал ЕС не жалеть денег на Украину
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Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной
Американская гимнастка Кэтлин Охаши приняла участие в обнаженной фотосессии ESPN Body Issue.
Sport24.ru вчера в 07:18
Происшествия
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В Таиланде скончался российский боксер Алексей Заболотских. Об этом сообщает pattayaone.news.
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Трамп прокомментировал сообщения о своем разговоре с Зеленским
После появившейся в СМИ информации бывший вице-президент США и экс-кандидат в президенты США Джо Байден обратился к Дональду Трампу с требованием опубликовать расшифровку записи его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 16:14
Происшествия
Число пострадавших при землетрясении в Албании превысило сто человек
Число пострадавших при землетрясении в Албании возросло до 105 человек, передает Albanian Daily News со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальной защиты страны.
РБК 08:12
Волейбол
Сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата Европы
Мужская сборная России уверенно переиграла команду Греции в матче 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу.
Газета.Ru вчера в 19:03