Хорватский теннисист Борна Чорич вышел в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого превышает 1,2 миллиона долларов.

Чорич вышел в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

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