Футбол
Sport24.ruЧорлука получил травму в товарищеском матче «Локомотива»
Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука травмировался в товарищеском матче железнодорожников против юрмальского «Спартака» (2:0). Как сообщает пресс-служба «Локо», хорват в начале второго тайма столкнулся с соперником, из-за чего некоторое время не мог подняться на ноги.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 21:56, Вашингтон
Политика
Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом пленными
Президент США Дональд Трамп прокомментировал состоявшийся между Россией и Украиной обмен заключенными, выразив удовлетворение произошедшим.
Московский Комсомолец 10:04
Армия и оружие
В Йемене арабская коалиция сбила запущенный хуситами беспилотник
Арабская коалиция перехватила и сбила беспилотник, запущенный мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами) с территории провинции Амран в Йемене, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление коалиции.
РИА Новости 16:49
Политика
Две родины. Будем радоваться свободе всех, но все же заметим разницу между Россией и Украиной
На родину отправились украинские моряки, задержанные после инцидента в Керченском проливе, а также группа украинских граждан, обвинявшихся в совершении преступлений на территории России, во главе с самым известным украинским политзеком, режиссером Олегом Сенцовым.
Новая газета 14:36
Теннис
Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
По итогам турнира Бьянка получила 2000 рейтинговых очков и три миллиона 850 тысяч долларов в качестве призовых.
Вести.Ru 18:30
Армия и оружие
Kyodo сообщило о создании списка нарушающих санкции против КНДР судов
В список попадут суда, связанные со странами, против которых действуют международные санкции.
РБК 21:46
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку до 7%
Отмечается, что она будет снижена на 0,25 процентного пункта и составит семь процентов годовых. Предыдущее снижение ставке произошло в июне.
Газета.Ru вчера в 11:08
Политика
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого оба лидера обсудили обмен заключенными и вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, сообщили в Кремле.
Известия 16:03
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать освобожденного в субботу украинской стороной Владимира Цемаха, проходящего свидетелем по делу о крушении в Донбассе малайзийского "Боинга" в июле 2014 года.
РИА Новости 19:50
Политика
Голосование на выборах главы региона стартовало в Республике Алтай
Политическая Экспертиза 21:24
Футбол
Андрей Ярмоленко: «Быстрый гол очень помог сборной Украины»
Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко после победы над Литвой в матче отборочного турнира Евро-2020 (3:0) отметил, что быстрый гол сыграл важную роль.
Спорт-Экспресс 17:47
Футбол
РПЛ опубликовала расписание матчей 9-го тура
Петербургский дневник 11:59
Общество
Более 300 тысяч канадцев остались без электричества из-за урагана
Более 300 тыс. жителей Канады остались без электричества из-за непогоды, вызванной ураганом «Дориан».
RT на русском 21:40
Политика
Путин передал в собственность Москвы 30% акций НТЦ «Воробьевы горы»
Путин поручил правительству обеспечить передачу акций в трехмесячный срок.
РИА Новости 17:54
Армия и оружие
Минобороны объединило в единую систему более 70 органов власти
НЦУО РФ, который заступил на боевое дежурство 1 декабря 2014 года, за время своей работы смог наладить координацию более 70 органов власти федерального уровня.
ТК Звезда 09:37
Религия
Русские приходы в Западной Европе проголосовали за присоединение к РПЦ
Половина (58,1%) членов генеральной ассамблеи Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе проголосовала за присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).
РБК 21:44
Наука
Препараты для снижения уровня глюкозы защитили от болезней почек
Ингибиторы SGLT2 — класс препаратов, которые используются для снижения уровня глюкозы при диабете второго типа, — помогают против почечной недостаточности.
N+1 07:53
Гаджеты
Названы самые популярные смартфоны в мире за 2019 год
Британские специалисты агентства IHS Market составили рейтинг самых продаваемых смартфонов в мире за 2019 год.
UfaTime.ru 05:17
Футбол
«Луч» обыграл «Мордовию» в Саранске
Sportbox.RU 11:53
Политика
Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом
На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:47
Единоборства
До боя Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье осталось меньше часа
Прямую трансляцию поединка покажет "Первый канал" До боя российского бойца, чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и американского бойца Дастина Порье осталось меньше часа.
АиФ Дагестан 15:08
Футбол
Селихов тренируется в общей группе «Спартака»
Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов приступил к тренировкам в общей группе.
Soccer.ru 11:24
Космос
В основу Kerbal Space Program 2 лягут реальные космические технологии
Kerbal Space Program 2 анонсировали на gamescom 2019.
Игромания.ру 08:19
Армия и оружие
В США подсчитали общее количество боевой авиации в мире
Военное обозрение 09:03
Политика
Нидерланды обратились к России из-за фигуранта дела о крушении MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов обратилась к России с запросом по поводу экстрадиции Владимира Цемаха, фигуранта дела о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.
RT на русском 19:17
Экономика
Власти Греции разблокируют приватизацию газовой и нефтяной компаний, Афинского аэропорта
Правительство Греции немедленно снимет все препятствия для приватизации газовой компании DEPA, государственной нефтяной компании Hellenic Petroleum S.A. (HELPE) и международного афинского аэропорта имени Элефтериоса Венизелоса, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на открытии 84-й Международной выставки в Салониках.
ПРАЙМ 17:11