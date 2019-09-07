Футбол

Sport24.ruSport24.ruЧорлука получил травму в товарищеском матче «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука травмировался в товарищеском матче железнодорожников против юрмальского «Спартака» (2:0). Как сообщает пресс-служба «Локо», хорват в начале второго тайма столкнулся с соперником, из-за чего некоторое время не мог подняться на ноги.
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