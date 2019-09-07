Футбол
Sport24.ruЧорлука получил травму в товарищеском матче «Локомотива»
Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука травмировался в товарищеском матче железнодорожников против юрмальского «Спартака» (2:0). Как сообщает пресс-служба «Локо», хорват в начале второго тайма столкнулся с соперником, из-за чего некоторое время не мог подняться на ноги.
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Происшествия
В Волгограде кандидат в депутаты от КПРФ умер после обхода участков
Кандидата в Волгоградскую областную думу от КПРФ Вадим Чистяков скончался после обхода избирательных участков в Волгограде, сообщил журналистам секретарь Волгоградской областной избирательной комиссии Анатолий Ярлыкин.
РИА Новости 06:00
Футбол
Ван Дейк согласовал новый шестилетний контракт с «Ливерпулем»
Действующий контракт 28-летнего голландца рассчитан до 2023 года. Отмечается, по новому соглашению игроку улучшат заработную плату.
Vprognoze.ru 04:33
Происшествия
На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
ТАСС 06:38
Политика
Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45
Политика
Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья
Коммерсантъ 08:30
Политика
МИД Украины выразил протест из-за выборов в Крыму
МИД Украины выразил решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму и Севастополе, которые Киев считает временно оккупированными территориями.
Коммерсантъ 07:31
Общество
Падение крана на дом в Канаде попало на видео
Ураган "Дориан" обрушился 1 сентября на Багамские острова и нанес разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного в северной части Багам.
РИА Новости 06:45
Политика
Владимир Зеленский раскрыл план разведения сил в Донбассе
Говорит Москва вчера в 10:48
Авто
Посмотрите, как может выглядеть трёхдверный Cadillac Escalade
Дизайнер Абимелек Ареллано попытался изобразить облик американского внедорожника Cadillac Escalade без задних дверей и в агрессивном спортивном обвесе.
Motor 07:00
Культура
Игорь Крутой встретился со своей первой любовью спустя 49 лет
Российский композитор Игорь Крутой в программе "Привет, Андрей!" встретился со своей первой любовью спустя 49 лет.
РИА Новости 06:31
Армия и оружие
ВМФ РФ получит на вооружение комплексы самообучающихся минных полей
Военное обозрение 00:43
Общество
В Петербурге зафиксированы фейковые сообщения о нарушениях
Санкт-Петербургская избирательная комиссия зафиксировала несколько фейковых сообщений о нарушениях на выборах, сообщил член горизбиркома Юрий Кузьмин.
Ридус 08:27
Политика
Пилот рассказал об экстремальной посадке борта с Путиным
Экс-пилот президентского Ил-96 Владимир Федорушкин рассказал о внештатной ситуации на борту с главой государства Владимиром Путиным, передает НТВ.
Газета.Ru 06:52
Политика
Песков объяснил, почему Путин вручную руководит ситуацией в Приангарье
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему российский лидер Владимир Путин вынужден переходить на ручное управление в пострадавшей от паводка Иркутской области.
РИА Новости 08:24
Политика
Назван срок поставок С-400 в Индию
Поставки в Индию российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 завершатся через 18-19 месяцев.
Lenta.ru 07:53
Политика
Песков: Москве и Токио пока не удалось выйти на решение ряда проблем
В Москве сожалеют, что Россия и Япония пока не вышли на решение ряда важных проблем, но отмечают позитивное развитие отношений между двумя странами.
RT на русском 07:52
Общество
Названы самые необычные находки среди забытых в московском метро вещей
Пассажиры московского метро и Московского центрального кольца (МЦК) за два прошедших месяца оставили на станциях и в вагонах поездов почти 1,9 тысячи различных предметов, большая часть из которых – зонты, рюкзаки и сумки с вещами, отметили в информационном центре.
РИА Новости 07:17
Происшествия
В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову
В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
Газета.Ru 06:47
Политика
«Голос» удаляет сообщения о реальных нарушениях со своей «Карты»
Незарегистрированное движение «Голос» удалило со своего сайта «Карта нарушений на выборах» десятки сообщений, размещенных наблюдателями на завершившихся в Хабаровском крае выборах.
REGNUM 08:19
Гаджеты
Xiaomi выпустила умный проекционный автомобильный дисплей
iXBT.com вчера в 12:23
Армия и оружие
Термоядерные бомбы США оказались дефектными
Газета.Ru 07:47
Космос
В Самаре проходит масштабный фестиваль студентов
Самарская газета вчера в 07:16
Общество
Подтопленцы в Хабаровском крае едут голосовать на спецтехнике
Жителям подтопленных районов Хабаровского края добираться до избирательных участков помогают спасатели МЧС.
Аргументы недели 04:07
Авто
УАЗ показал в Сети неизвестный концепт внедорожника УАЗ-3151
Рождению УАЗ-3151 как самостоятельной модели на базе УАЗ-469 предшествовала масса разных концептов, большинство из которых были сразу забракованы руководством.
Автоновости дня вчера в 08:59
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Политика
В Оренбургской области проголосовало 16 процентов избирателей
ФедералПресс 04:10
Футбол
Станислав Черчесов рассказал о подготовке к матчу с Казахстаном
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, чего ожидает от матча с Казахстаном в квалификации Евро-2020, который состоится в понедельник, 9 сентября, в Калининграде.
Петербургский дневник 08:32
Здоровье
Как вылечить мениск, рассказали врачи
Московский Комсомолец 07:24
Шоу-бизнес
В Сети появился снимок Лизы Галкиной за уроками
На днях в Сети появился снимок малышки за уроками. На фанатской странице девочки в Instagram опубликовали фотографию будущей школьницы.
OAnews 01:32
Политика
В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных
На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
Известия 00:14