Футбол

Sport24.ruSport24.ruЧорлука получил травму в товарищеском матче «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука травмировался в товарищеском матче железнодорожников против юрмальского «Спартака» (2:0). Как сообщает пресс-служба «Локо», хорват в начале второго тайма столкнулся с соперником, из-за чего некоторое время не мог подняться на ноги.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Семин — о травме Чорлуки: «Ничего серьезного. Надеюсь, он сыграет в следующем матче»

Sport24.ru07:31

Заявление «Локомотива» по травме Чорлуки

Спорт-Экспрессвчера в 12:25

Чорлука был заменен в товарищеском матче. Возможно, у него травма

Sports.ruвчера в 11:05

Чорлука сможет сыграть против «Сочи»

Евро-футбол.рувчера в 13:00

Семин надеется, что Чорлука поможет «Локомотиву» в ближайшем матче

Sportbox.RU07:44

Чорлука травмировался в товарищеской встрече

Soccer.ruвчера в 10:30

Футболист «Локомотива» Чорлука получил травму в товарищеском матче

RT на русскомвчера в 11:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 10:16, Вашингтон
Общество

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией

Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Политика

Луценко объяснил, почему Цемаха не выдали Нидерландам

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что в свое время был проведен допрос свидетеля по уголовному делу о крушении Boeing MH17 под Донецком в 2014 году Владимира Цемаха.
Вести.Ru 09:53
Происшествия

На Пушкинской площади в Москве задержаны семь человек, которые раздавали листовки о Егоре Жукове

Студент Высшей школы экономики Егор Жуков был одним из фигурантов так называемого "московского дела", но недавно обвинение в участии в массовых беспорядках с него сняли и перевели из СИЗО под домашний арест.
Эхо Москвы 09:31
Происшествия

В Волгограде кандидат от КПРФ умер после обхода участков на выборах

РБК 07:32
Политика

Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах

Командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин рассказал о питании главы государства Владимира Путина на президентском самолёте.
RT на русском 08:33
Экономика

Товарооборот России и Китая вырос в январе-августе на 4,5%

Товарооборот между Россией и Китаем в первые восемь месяцев текущего года увеличился в годовом исчислении на 4,5%, до $70,59 млрд.
ТАСС 00:02
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде.
ИА Грозный-Информ вчера в 16:58
Политика

На выборах губернатора Сахалина лидирует кандидат от власти

Ведомости 06:22
Наука

Удаление волос в паху оказалось не связано с ЗППП

Результаты показали, что при учете сексуальной активности участниц как влияющего на возможность заражения фактора между положительными или отрицательными тестами на ЗППП и способом ухода за волосами в паху нет никакой связи.
Naked Science 06 сентября в 07:59
Политика

Украина выразила протест из-за выборов в Крыму

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за проведения выборов в Крыму. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 07:23
Политика

В Челябинской области явка на выборах к полудню превысила 16%

Явка на выборах в Челябинской области по данным на 12.00 (10.00 мск) превысила 16%, сообщил председатель облизбиркома Сергей Обертас.
РИА Новости 04:08
Происшествия

В Ялте два человека утонули в шестибалльный шторм

Российская газета 08:26
Политика

Пушков посоветовал главе Пентагона проснуться

Член Совфеда Алексей Пушков осудил слова главы Пентагона Марка Эспера, который призвал Россию вести себя «как нормальная страна».
News.ru 06:53
Политика

В Кремле заявили об отсутствии решения ряда проблем с Японией

Москва и Токио пока не вышли на решение ряда важнейших проблем.
Lenta.ru 09:03
Политика

В Петербурге начались выборы губернатора

Коммерсантъ Санкт-Петербург 01:09
Происшествия

На объекте Роскосмоса задержали 14 человек

В результате утром 8 сентября на контрольно-пропускном пункте и по периметру предприятия силами службы безопасности и охраны госкорпорации произведено задержание сначала двух, а позднее еще двенадцати человек, рассказали в Роскосмосе.
Газета.Ru 09:42
Происшествия

На Таймыре нашли пропавший вертолет Ми-2

Спасатели обнаружили недалеко от города Дудинка на Таймыре сгоревшие останки частного вертолета Ми-2.
Газета.Ru 06:22
Общество

В Новосибирске с избирательных участков ведётся онлайн-трансляция

REGNUM вчера в 22:59
Политика

Гахария стал новым премьером Грузии

Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году.
РИА Новости 09:04
Космос

NASA: минимальные шансы на столкновение Земли с астероидом сохраняются

Millionaire.ru 09:13
Политика

Путин назначил министра внутренних дел по Крыму

Указом президента Российской Федерации Владимира Путина Павел Каранда утвержден на должности министра внутренних дел Республики Крым.
РИА Новости Крым 07:34
Политика

Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»

REGNUM вчера в 18:45
Происшествия

В Москве спасатели вытащили енота из кондиционера

Спасатели-добровольцы помогли еноту выбраться из кондиционера жилого дома на востоке Москвы. Об этом 8 сентября сообщает ТАСС.
Известия 05:34
Политика

В ЦИК рассказали о хакерской атаке на его портал накануне выборов

"Все идёт в штатном режиме, атаки они традиционно в единый день голосования есть, но система надежно защищена", - заверил Лопатин.
РИА Новости 09:52
Общество

Медики рассказали о лечебных свойствах водки

По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 19:04
Политика

В Липецкой области к полудню проголосовали 18% избирателей

Коммерсантъ Воронеж 06:48
Политика

Явка на выборах в Мосгордуму на 11:00 составила 1,36%

Говорит Москва 04:19
Политика

В ЦИК отметили вмешательство Google и Facebook в дела России

Первый заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что многие материалы, которые публикуют Facebook и Google, можно воспринимать как вмешательство во внутренние дела России.
Газета.Ru 09:47
Политика

В ОП подвели промежуточные итоги наблюдения в единый день голосования

REGNUM 09:08
Политика

Индия внесла аванс за российские комплексы С-400

Российская газета 10:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ведран Чорлука
Хорватский футболист
Хорватский футболист, защитник московского «Локомотива». Выступал в сборной Хорватии. Вице-чемпион мира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное