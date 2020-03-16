Экономика

СРБСРБЧрезвычайная ситуация из-за коронавируса может быть объявлена по всей России

О чрезвычайных мерах поддержки экономики сообщил Михаил Мишустин на оперативном совещании. Экстренно создается стабилизационный фонд для поддержки экономики в размере 300 млрд. рублей.
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Мишустин: объем предоставляемых субсидий малым и средним предприятиям будет увеличен

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Чрезвычайная ситуация из-за коронавируса может быть объявлена по всей России

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Антимонопольный комитет Франции оштрафовал Apple на €1,1 млрд, признав его виновным в сговоре с дистрибутерами и нарушении правил честной конкуренции.
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КС признал законными поправки к Конституции

Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.
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В Армении ввели режим чрезвычайного положения

Правительство Армении в понедельник в ходе экстренного заседания приняло решение с 16 марта по 14 апреля ввести в стране чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавируса.
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Россия закрыла границу с Белоруссией

Россия закрыла границу с Белоруссией для перемещения людей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
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Общество

Голикова сообщила о 93 заболевших коронавирусом в России

Голикова отметила, что сегодня в России каждый день производится порядка 100 тыс. тест-систем по выявлению коронавируса.
Известия 09:06
Экономика

США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.
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На экраны выходит фильм про Юлию Началову

Сегодня выходит на экраны фильм про Юлию Началову. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
Татарстан Сегодня 06:37
Энергетика

Цена на нефть Brent упала ниже $30 за баррель

По состоянию на 16.32 мск цена майских фьючерсов на Brent падает на 12,05%, до 29,77 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 10,4%, до 28,7 доллара за баррель.
РИА Новости 09:42
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Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Актриса Ольга Куриленко, сыгравшая роль девушки суперагента Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", сообщила в своем Instagram о решении изолироваться, после того как у нее было диагностировано заражение коронавирусом.
Газета.Ru 02:43
Экономика

Правительство разрабатывает антикризисный план для России

По информации «Ведомостей», несколько дней подряд правительство Росси готовило новый антикризисный план, который поможет поддержать экономику страны.
EastRussia 02:21
Экономика

Белоусов рассказал о двойном ударе по российской экономике

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что российская экономика испытывает двойной удар из-за снижения цен на нефть и в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 09:40
Экономика

Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%

Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Газета.Ru 01:42
Происшествия

Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Москва 24 01:57
Общество

Мишустин поручил расширить диагностику коронавируса на транспорте

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил расширить диагностику коронавируса в аэропортах и на железных дорогах.
RT на русском 09:20
Общество

Египет объявил о прекращении авиасообщения

Власти Египта приняли решение о прекращении авиасообщения с 19 по 31 марта, сообщил глава правительства Мустафа Мадбули.
Взгляд.ру 09:22
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Муж Заворотнюк поселился в клинике у больной жены

Фигурист Петр Чернышев, муж звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, поселился в клинике, чтобы ухаживать за ней.
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В Татарстане суд вынес приговор опекунам за убийство приемной дочери

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Коронавирус не остановил съемки второго сезона «Ведьмака»

Премьера второго сезона «Ведьмака» ожидается в конце 2020 — начале 2021 года.
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Здоровье

В Коми подтвержден случай заражения коронавирусом

Фото БНК Информация о подтвержденном лабораторном случае заболевания коронавирусной инфекции опубликована на сайте Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба главы Коми.
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Авто

Новый Honda Breeze оказался популярнее Mitsubishi Outlander

Компания Honda объявила старт продаж нового кроссовера Honda Breeze в конце ноября прошлого года.
Новые автомобили 14 марта в 23:18
Шоу-бизнес

Волочкова ответила на критику вечеринки с сухим льдом с ее участием

Балерина Анастасия Волочкова отреагировала на критику вечеринки с сухим льдом, в которой она приняла участие.
Газета.Ru вчера в 10:15
Общество

Герман Греф перешел на удаленную работу в режиме самоизоляции

Глава Сбербанка Герман Греф работает удаленно после командировки в Европу, сообщила РБК пресс-служба Сбербанка.
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Происшествия

Неизвестные сообщили о «минировании» трех вылетевших из Москвы рейсов

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, анонимные письма пришли на электронный ящик столичного Шереметьево.
Российская газета 09:06
Общество

Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

Шеф-повар из России Сергей Малаховский не согласился с мнением украинского коллеги Антона Самойлова о том, каким должен быть идеальный борщ.
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Законопроект о досрочном выходе на пенсию внесен в Госдуму

Если закон будет принят, женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет, в случае невозможности трудоустройства в течение 12 месяцев с даты признания безработным или по состоянию здоровья вне зависимости от вида трудовой деятельности при наличии страхового стажа не менее 15 лет могут выйти на пенсию досрочно.
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Происшествия

В Москве ребенок получил ожоги после шоу аниматора с сухим льдом

Во время показа фокуса аниматор окатила ребенка сухим льдом, после чего ему понадобилась медицинская помощь.
Российская газета 07:56
Политика

Более половины россиян проголосовали бы за Путина в 2024 году

57% опрошенных граждан России признались, что проголосовали бы за кандидатуру Владимира Путина, если бы он решил участвовать в президентской гонке в 2024 году.
Газета.Ru 01:58
Общество

В России могут продлить школьные каникулы из-за коронавируса

Правительство РФ рассматривает возможность продления школьных каникул из-за коронавируса, говорится в перечне мер, которые было поручено проработать на совещаниях в кабмине в минувшие субботу и воскресенье.
РИА Новости 06:56
Общество

В Тульской области введен режим повышенной готовности

С 17 марта школы и вузы Тульской области переходят на дистанционное обучение.
Тульская пресса 09:36
Общество

В Пензенской области введут режим повышенной готовности из-за COVID-19

В Пензенской области с 16 марта введут режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса: один пациент госпитализирован с подозрением на эту инфекцию.
Российская газета вчера в 08:46
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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