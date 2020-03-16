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СРБЧрезвычайная ситуация из-за коронавируса может быть объявлена по всей России
О чрезвычайных мерах поддержки экономики сообщил Михаил Мишустин на оперативном совещании. Экстренно создается стабилизационный фонд для поддержки экономики в размере 300 млрд. рублей.
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Правительство усилит льготное кредитование бизнеса в условиях коронавируса
Политическая Экспертиза05:09
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Премьера второго сезона «Ведьмака» ожидается в конце 2020 — начале 2021 года.
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Неизвестные сообщили о «минировании» трех вылетевших из Москвы рейсов
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Если закон будет принят, женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет, в случае невозможности трудоустройства в течение 12 месяцев с даты признания безработным или по состоянию здоровья вне зависимости от вида трудовой деятельности при наличии страхового стажа не менее 15 лет могут выйти на пенсию досрочно.
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В Пензенской области введут режим повышенной готовности из-за COVID-19
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