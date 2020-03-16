О чрезвычайных мерах поддержки экономики сообщил Михаил Мишустин на оперативном совещании. Экстренно создается стабилизационный фонд для поддержки экономики в размере 300 млрд. рублей.

Чрезвычайная ситуация из-за коронавируса может быть объявлена по всей России

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Экономика США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.

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