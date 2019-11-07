В аэропорте Схипхол в Амстердаме на борту одного из самолетов произошла внештатная ситуация, сообщила пресс-служба аэропорта в Twitter. Местные СМИ со ссылкой на источники в службах безопасности сообщают о попытке угона судна.

СМИ сообщили о попытке угона самолета в аэропорту Амстердама

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