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Невские Новости
Невские Новости

Путин выступил на Генассамблее ООН: о чем он предостерег мир

Президент РФ Владимир Путин выступил на 75-й сессии Генассамблеи ООН. Его выступление длилось почти 19 минут. О самых главных темах выступления и о том, о чем предостерег мир российский лидер, рассказываем в материале.В источнике
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Невские Новости

Путин выступил на Генассамблее ООН: о чем он предостерег мир

Невские Новости18:45
Коммерсантъ

Что Владимир Путин смог предложить миру

Коммерсантъвчера в 16:17
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Песков назвал проведение инаугурации суверенным решением Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на сообщения об инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко, которая состоялась 23 сентября, но не была объявлена заранее.
RT на русском06:00

Титов предупредил о массовом банкротстве фирм с льготными кредитами

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в котором предупредил о массовом банкротстве среди получателей льготных кредитов под 2%.
Коммерсантъ19:42
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Агаларовы взяли личные кредиты на спасение бизнеса

Владельцу и президенту Crocus Group Аразу Агаларову и его сыну первому вице-президенту группы Эмину Агаларову пришлось взять личные кредиты, чтобы справится с финансовыми обязательствами компании, рассказал в интервью телеканалу РБК Эмин Агаларов.
РБК05:42

Китайский Geely обновил кроссовер Atlas

Интерьер обновленной версии Geely Atlas может похвастаться рулевым колесом с новым логотипом и нефиксируемым джойстиком переключения передач, который достался кроссоверу от нового Coolray.
32CARS.ru04:21
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В ЦРУ придумали, как Россия вмешается в выборы в этот раз

«По нашим оценкам, президент Владимир Путин и самые высокопоставленные российские официальные лица осведомлены и, вероятно, руководят операциями влияния России, направленными на очернение бывшего вице-президента США Джо Байдена, поддержку президента США Дональда Трампа и разжигание общественной розни в преддверии выборов в США в ноябре», — говорится в публикации.
Новостной фронтвчера в 15:32
9

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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