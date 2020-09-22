Путин выступил на Генассамблее ООН: о чем он предостерег мир
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Президент РФ Владимир Путин выступил на 75-й сессии Генассамблеи ООН. Его выступление длилось почти 19 минут. О самых главных темах выступления и о том, о чем предостерег мир российский лидер, рассказываем в материале.В источнике
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