Что Владимир Путин смог предложить миру
Смотрите также
Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко выходом на пенсию
В Москве завершилось прощание с телеведущим Михаилом Борисовым
Диетолог Кононенко назвала самые опасные продукты для завтрака
В Кремле оценили публикацию разговора Путина и Макрона о Навальном
Конвертопланы США пролетели в небе над Киевом
В Белоруссии десантировалась батальонно-тактическая группа ВДВ России
Названа причина смерти аспирантки, ставшей жертвой историка Соколова
Врачи объяснили рост заболеваемости COVID-19 в Москве
Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках
Путин сообщил о скорой регистрации второй вакцины от коронавируса
Пропавшая в Москве 12-летняя девочка найдена живой
Минздрав назвал болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19
Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании
В московском районе Кузьминки произошел пожар
Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже 12 тысяч рублей
Китайский фильм «Восемь сотен» возглавил мировой прокат в 2020 году
Мишустин выделил почти 2,6 миллиарда на выплаты семьям с детьми
ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
Путин выступит с видеообращением на 75-й сессии Генассамблеи ООН
Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году
Литва не признала Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
В Кремле оценили публикацию разговора Путина и Макрона о Навальном
Навального выписали из стационара берлинской клиники «Шарите»
Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании
В России открыли универсальный природный антибиотик
Адвокат заявил о сломанной камере в СИЗО в день смерти Тесака
Что Владимир Путин смог предложить миру 22 сентября президент России Владимир Путин принял участие в работе 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН и предупредил сотрудников этой организации, что их вакцинация российским "Спутником V" будет добровольной.В источнике
Подробнее о событииПоказать все источники