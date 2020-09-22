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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Что Владимир Путин смог предложить миру

Что Владимир Путин смог предложить миру 22 сентября президент России Владимир Путин принял участие в работе 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН и предупредил сотрудников этой организации, что их вакцинация российским "Спутником V" будет добровольной.В источнике
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ПРАЙМ

Дайджест российских СМИ – 23 сентября

ПРАЙМ20:50
Коммерсантъ

Что Владимир Путин смог предложить миру

Коммерсантъвчера в 16:17
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Матч между сборными России и Швеции по футболу перенесли в Москву

«Российский футбольный союз официально сообщает о том, что контрольный матч между национальными сборными России и Швеции перенесен из Сольны в Москву», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Матч между сборными России и Швеции по футболу перенесли в Москву
Известия06:53

В Кремле оценили публикацию разговора Путина и Макрона о Навальном

Москва, 23 сентября 2020, 13:27 — REGNUM Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в статье Le Monde о разговоре президента РФ Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном об Алексее Навальном есть неточности.
REGNUM06:27
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Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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В ФБК заявили о намерении Навального временно остаться в Германии

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, которого сегодня выписали из стационара берлинской клиники «Шарите», пока останется на лечении в Германии, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш на своей странице в Twitter.
Ведомости08:07
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Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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Минздрав назвал болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19

Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина рассказала о диагнозах, которые отрицательно влияют на прогноз пациентов с коронавирусом, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 16:55
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У майнинга в РФ появился шанс защитить новые проекты от роста НДПИ

Андрей Белоусов поддержал просьбу бизнеса защитить от повышения НДПИ новые проекты в майнинге, внеся поправки в механизмы СПИК (специальный инвестиционный контракт) и СЗПК (соглашения о защите и поощрении капиталовложений).
Интерфаксвчера в 14:27

Госдума не поддержала возврат индексаций пенсий работающим пенсионерам

Комитет Государственной Думы по труду и социальной политике рекомендовал нижней палате парламента отклонить несколько законопроектов, которые предлагают вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Live2405:35