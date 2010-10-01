Политика

КоммерсантъКоммерсантъЧто Владимир Путин вложил в бразильский саммит

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Что Владимир Путин вложил в бразильский саммит 14 ноября президент России Владимир Путин принял участие в саммите лидеров БРИКС в Бразилии.
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Политика

США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35

Lenta.ru 00:30
Общество

Авиакомпания Qantas побила рекорд по длительности беспосадочного рейса

Самолет авиакомпании Qantas совершил самый долгий беспосадочный перелет в истории коммерческой авиации.
ТАСС 05:30
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Huawei назвала Harmony OS следующим поколением Android

Китайская компания Huawei надеется, что успеет подготовить собственную операционную систему Harmony OS к установке на смартфоны в течение следующих 6–9 месяцев.
News.ru 01:58
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В Госдуме предложили поднять цены на шипованную резину

С инициативой поднять стоимость шипованной автомобильной резины выступил член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, сообщает Дума ТВ.
Российская газета 04:27
Происшествия

Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят в ее родной станице на Кубани

РИА Новости 03:57
Футбол

РФС отверг новую форму сборной России от Adidas

Инфо24 13 ноября в 13:42
Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Газета.Ru 04:02
Энергетика

Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»

«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
Коммерсантъ 05:16
Экономика

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В исследовании специалисты разделили россиян на четыре группы: работники, получающие зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), среднюю зарплату, медианную зарплату (50 процентов работников имеют заработок выше, 50 процентов — ниже) и высокую (в два раза выше средней зарплаты).
Lenta.ru 01:09
Политика

Россия ответит зеркально на помилование россиян в Литве

Россия примет зеркальные меры в ответ на помилование в Литве осуждённых за шпионаж российских граждан.
RT на русском 05:13
Политика

Путин допустил прекращение транзита газа через Украину

Риск прекращения транзита российского газа через Украину существует, заявил президент РФ Владимир Путин на брифинге по итогам саммита БРИКС в Бразилии.
Коммерсантъ вчера в 16:24
Политика

Асад: Сирия потребует от США компенсацию за хищение нефти

Президент Сирии Башар Асад в интервью российским журналистам заявил, что его страна будет требовать от Соединённых Штатов Америки компенсацию за хищение нефти.
News.ru 05:22
Армия и оружие

Израильская армия: из Газы в сторону Израиля выпустили около 450 ракет

РИА Новости вчера в 04:06
Общество

В России запретили посуточную аренду квартир

В России запретили использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг.
REGNUM 03:28
Общество

Студентки Шотландии обнажились ради спасения животных

Студентки Школы ветеринарных исследований Эдинбургского университета разделись ради спасения животных.
Пятый канал 03:36
Общество

Участнице конкурса «Мисс Вселенная» от Украины не выдали визу в США

REGNUM 04:24
Общество

«Интурист» подтвердил покупку туроператора владельцем Anex Tour

Российский туроператор "Интурист" подтвердил, что его купит владелец Anex Tour Нешет Кочкар.
Интерфакс 00:55
Общество

Умерла искавшая приемную семью для сына онкобольная Айгуль Фазыйлова

31-летняя онкобольная Айгуль Фазыйлова, которая искала приемную семью для своего сына, скончалась 15 ноября ночью, сообщает ИА «Татар-информ».
Московский Комсомолец 02:30
Происшествия

Гендиректора ЧОПа задержали после стрельбы в колледже в Благовещенске

РБК вчера в 08:16
Гаджеты

MSI Cubi 5 10M: неттоп с чипом Intel Core десятого поколения

3DNews 01:27
Футбол

Черчесов заявил, что Головин не сможет сыграть с Бельгией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что полузащитник национальной команды Александр Головин пропустит матч девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Бельгией.
RT на русском 05:22
Гаджеты

Huawei P30 и P30 Pro получили глобальную EMUI 10

Стоит заметить, что перед тем, как обновить свой девайс до актуальной версии, рекомендуется сделать резервное копирование, так как вес прошивки EMUI10.0.0.168 составляет целых 4 ГБ.
The GEEK вчера в 07:44
Общество

В России запретят водку с хлопьями и синтетическими отдушками

Водка с синтетическими ароматизаторами и с элементами декора нерастительного происхождения в России окажется под запретом.
Вести.Ru 01:31
Общество

Охранники Медведева поставили на колени пенсионерку с Алтая

Infox.ru вчера в 05:05
Футбол

«Больше, чем бюджет Испании». Пике пошутил о своих доходах

32-летний Пике ответил: «Больше, чем бюджет Испании на этот год». Пике — воспитанник «Барселоны».
Спорт-Экспресс вчера в 12:43
Авто

Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E рассекретили до премьеры

Несколько дней остаётся до премьеры серийного электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E, дизайн которого вдохновлён знаменитым масл-каром и который станет первой серийной "электричкой" марки.
За рулем Кубань вчера в 23:18
Культура

«Союзмультфильм» снимет продолжение «Ну, погоди» из 26 серий

По данным опроса ВЦИОМ, "Ну, погоди" является самым любимым мультфильмом россиян.
Клопс вчера в 14:53
Общество

Мигранты хотят получать более высокую зарплату, чем россияне

Аномальный наплыв мигрантов зафиксировали в России В 2019 году установлен рекорд десятилетия Самая большая разница (14%) в финансовых требованиях среди водителей: россияне в среднем готовы работать за 47 тыс. рублей в месяц, а приезжие соискатели хотят как минимум 54,5 тыс. рублей.
АМИТЕЛ вчера в 05:14
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США могут сократить число астронавтов на МКС

"До начала полетов коммерческих кораблей НАСА, по всей вероятности, испытает снижение числа членов экипажа американского сегмента МКС с трех до одного, начиная с весны 2020 года", - говорится в отчете.
РИА Новости 05:47
Общество

Вирусолог раскритиковал Малышеву за слова о бесполезных анализах

Заявление телеведущей Елены Малышевой о бесполезности ряда медицинских анализов прокомментировал доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев.
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