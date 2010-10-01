Что Владимир Путин вложил в бразильский саммит 14 ноября президент России Владимир Путин принял участие в саммите лидеров БРИКС в Бразилии.

Что Владимир Путин вложил в бразильский саммит

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